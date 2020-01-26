علاوي: المرشح الذي يأتي بتأثير خارجي بمعزل عن ارادة الشعب سيُرفض

بغداد – الصباح الجديد:

عد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي امس الاحد أن المرشح لرئاسة الوزراء الذي يأتي بقرار او تأثير خارجي بمعزل عن ارادة الشعب سيُرفض سياسياً وشعبياً.

وقال علاوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “المرشح الذي يأتي بقرار او تأثير خارجي ايراني او غيره وبمعزل عن ارادة الشعب العراقي المنتفض، سيُرفض سياسياً وشعبياً قبل ان يُطرح، وسيتسبب بازمة جديدة ويعقد المشهد اكثر”.

وأضاف أن “هذا الحراك الشعبي الذي يملأ أرجاء الوطن هو حراك عراقي خالص، يرفض بشكل قاطع أي وصاية او تأثير خارجي، وهو ما نحرص عليه وندعو اليه”.