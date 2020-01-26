  • الأحد , 26 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • علاوي: المرشح الذي يأتي بتأثير خارجي بمعزل عن ارادة الشعب سيُرفض

علاوي: المرشح الذي يأتي بتأثير خارجي بمعزل عن ارادة الشعب سيُرفض

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
عد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي امس الاحد أن المرشح لرئاسة الوزراء الذي يأتي بقرار او تأثير خارجي بمعزل عن ارادة الشعب سيُرفض سياسياً وشعبياً.
وقال علاوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “المرشح الذي يأتي بقرار او تأثير خارجي ايراني او غيره وبمعزل عن ارادة الشعب العراقي المنتفض، سيُرفض سياسياً وشعبياً قبل ان يُطرح، وسيتسبب بازمة جديدة ويعقد المشهد اكثر”.
وأضاف أن “هذا الحراك الشعبي الذي يملأ أرجاء الوطن هو حراك عراقي خالص، يرفض بشكل قاطع أي وصاية او تأثير خارجي، وهو ما نحرص عليه وندعو اليه”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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