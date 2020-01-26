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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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متظاهرو الجنوب يتوعدون بمسيرة كبرى لتطويق المنطقة الخضراء

شؤون عراقية
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طالبوا القضاء باختيار رئيس للحكومة

بغداد ـ الصباح الجديد:
صعد متظاهرو محافظة ذي قار امس الأحد، موقفهم مع الحكومة بعد اعمال العنف والقتل التي ارتكبتها القوات الأمنية ضدهم على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، متوعدين بـ”مسيرة كبرى” تنطلق من المحافظات الجنوبية سيراً على الأقدام إلى العاصمة بغداد لتطويق المنطقة الخضراء.
وقال المتحدث الأبرز والأوسع جماهيرية بين متظاهريّ ذي قار علاء الركابي إن “قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي ، خان المرسوم الجمهوري العسكري وقتل المتظاهرين بدم بارد”.
وبين “طلبنا من العميد الأسدي مهلة للانسحاب من جسر فهد على الطريق الدولي السريع بطريقة سلمية الا انه رفض وقرر استعمال القوة في عملية أبعاد المتظاهرين”.
وأضاف الركابي، أن “قائد عمليات الرافدين، اللواء جبار نعيمة، فقد السيطرة على ضباطه المنتمين للاحزاب، وهؤلاء هم يشكلون حاليا الدولة العميقة في البلاد “.
واكد: “اليوم، هنالك ازمة لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء لها، وهذه العملية بمجملها حتى تستمر لشهر او اقل او اكثر، وحينها سيكون للحكومة كامل الصلاحيات وحق مطالبة التحالف الدولي بجدولة انسحاب قواته من العراق”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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