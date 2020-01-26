خلل التوازن بين مكونات لها فصائل مسلحة وأخرى من دونها يستوجب بقاء القوات الاجنبية

عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني:

اربيل ـ الصباح الجديد:

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي امس الاحد، ان هنالك عدة اسباب تستوجب بقاء القوات الاجنبية في العراق ، مبيناً أن خروج تلك القوات سيخلق خللا بالتوازن بين مكونات ليس لديها فصائل مسلحة واخرى لديها.

وقال شنكالي في حديث صحفي تابعته الصباح الجديد: “بقاء القوات الاجنبية على الارضي العراقية مهم جداً لعدة اسباب من بينها ان خطر زمر داعش الارهابية ما زال مستمراً ولم ينته بشكل نهائي”، مؤكداً ان “الامر الاخر يرتبط بالامور الامنية والسياسية والاقتصادية التي ما زالت غير مستقرة حتى اللحظة”.

وأضاف شنكالي، ان “انسحاب القوات الاجنبية سيخلق خللا في التوازن، على اعتبار ان هنالك فصائل مسلحة تملك قوة السلاح على الارض تقابلها مكونات ليس لديها اي فصائل مسلحة، ما يعني ميلان ميزان القوة لصالح تلك الفصائل على الارض”، لافتا الى ان “الجميع يعلم ان الرفض لانسحاب القوات الاجنبية لم يأتِ من الكرد فقط بل حتى القوى السنية لم تحضر جلسة التصويت على قرار سحب القوات الاجنبية”.



تكاليف اقتصادية باهظة يتحملها العالم بسبب هذه الفيروسات، لكن المؤكد أن هذه التكاليف لا تعني شيئا أمام صحة الإنسان.

من جانبها، قالت مجموعة بيجو ستروين (بي.إس.إيه) الفرنسية لصناعة السيارات في بيان إنها ستُرحل موظفيها الأجانب وعائلاتهم من منطقة ووهان الصينية التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد.

وأضافت: “سيجري إجلاء 38 شخصا في مبادرة يتم تنفيذها بالتعاون الكامل مع السلطات الصينية والقنصلية الفرنسية العامة”.

وأوضحت المجموعة: “سيجري الإبقاء على هؤلاء في حجر صحي في تشانغشا قبل إعادتهم إلى بلدانهم”.