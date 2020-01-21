  • الثلاثاء , 21 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الحياد ممنوع !

أعمدة الكتاب
0 تعليق
21 views

قد تختلف المواقف أو تتباين في قضايا شائكة تتعلق بمسارات العمل السياسي والاقتصادي ومن الشائع جدا ان تتبدل في أوقات متفاوتة مواقف الكثير من الدول والأحوال والاشخاص في ملفات داخلية أو خارجية لكن من الصعب جدا لدولة او حزب أو جهة أو شخص أن يكون محايدا في قضايا تتعلق بإهانة دين أو المساس بكرامة وطن أو شعب ..هكذا تعلمنا الأديان السماوية وهكذا تربينا دروس الوطنية وهكذا تثقفنا الجامعات والمدارس والمجالس ويحفل التاريخ الانساني للأمم والشعوب بالكثير من الشواهد والمحطات التي تتحدث عن مواقف مشرفة وخالدة وقف فيها انبياء ورسل وعلماء وزعماء إلى جانب اممهم وشعوبهم ولم ترهبهم قوة وسطوة الاعداء في النطق بالحقيقة وفي الحديث النبوي الشريف (اعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر ) على وفق هذا المفهوم ينبغي التعامل مع القضايا والاحداث التي تحيط بوطننا وشعبنا ويصبح من المباح أن يعبر الآخرون عن وجهات نظرهم بالقبول او الرفض والتأييد او المعارضة تجاه ملفات مختلفة حولها.
لكن الاهم هو أن لا يكون أحد محايد في قضايا مصيرية تتعلق بما يؤمن به أبناء شعبنا في تعايشهم الديني وما يتعلق بكرامة وطنهم وشخوصهم فلامجال هنا لوجهات النظر ولامجال لأي تهاون في منع من يريدون النيل من تلك المحرمات ونتعجب كثيرا حين نشاهد من خلال وسائل الإعلام عراقيين يتماهون مع دعوات مشبوهة ومريضة تستهدف سيادة العراق أو توفر الفرصة للقتلة والمجرمين لتبرير أفعالهم الاجرامية بما يمكنهم من الاستمرار بممارساتهم البغيضة والمرفوضة من الداخل والخارج وهناك لابد من التثقيف وتعميق الروح الوطنية بين جميع أفراد الشعب العراقي بهذه الحقائق والثوابت من خلال الحوارات المباشرة في وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال عقد الندوات ومن خلال المنابر الدينية والثقافية وقد اثبتت الأحداث الماضية الحاجة الكبيرة لهذا التثقيف بعد أن بانت بشكل واضح بعض التصريحات اللامسؤولة لشخصيات سياسية وامنية أرادت تدعيم مواقف السلطات التي تعمل تحت لوائها على حساب الموقف الوطني العام وتناغمت معها بعض القنوات الفضائية الممولة من قبل أحزاب وكيانات تريد الترويج لأفكارها من دون الالتفات للأضرار التي تسببها للشعب العراقي ومهما كانت التصريحات والخطب التي تتبناها الاحزاب والجهات المشاركة في العملية السياسية متوازنة وحيادية تجاه الملفات الشائكة فان الحياد مرفوض حينما يتعلق بكرامة العراق وشعبه وسيادة الوطن واستقلاله.

د. علي شمخي

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة