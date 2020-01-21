«الحلم البعيد» و»طفيلي» الأفضل في 2019 باختيار نقاد السينما المصريين

أحمد شوقي

أقامت جمعية نقاد السينما المصريين جلستها السنوية لاختيار أفضل فيلم مصري وأفضل فيلم أجنبي عُرضا تجاريًا خلال عام 2019، ليمنح النقاد جائزتهم للفيلم المصري “الحلم البعيد” لمروان عمارة ويوهانا دومكه والفيلم الكوري الجنوبي “طفيلي” للمخرج بونج جون هو.

لجنة التحكيم تشكلت من 17 ناقدا وناقدة من أعضاء الجمعية حضروا الجلسة التي أدارها الناقد رامي المتولي، لمناقشة أفلام العام الأجنبية (وعددها 207 أفلام) والمصرية (وعددها 34 فيلم).

النقاد اختاروا قائمة قصيرة من خمسة أفلام أجنبية عُرضت في الصالات المصرية خلال 2019، وطُرحت للنقاش الموسع قبل أن يتم التصويت بينها ليحصد فيلم “طفيلي” الجائزة بعشرة أصوات، يليه “جوكر” للأميركي تود فيليبس بأربعة أصوات، “حدث ذات مرة في هوليوود” لمواطنه كوينتن تارانتينو بثلاثة أصوات، ثم كل من “حرب باردة” للبولندي بافيل بافليكوفسكي و”المذنب” للدنماركي جوستاف مولر من دون أصوات.

ثم انتقل النقاش للأفلام المصرية، ليتم الاستقرار على قائمة قصيرة من خمسة أفلام نوقشت بتوسع قبل إجراء التصويت الذي حسمه فيلم “الحلم البعيد” بصعوبة بثمانية أصوات في مقابلة سبعة أصوات لفيلم “الضيف” لهادي الباجوري، صوت واحد لفيلم “الممر” لشريف عرفة، ومن دون أصوات لكل من “الفيل الأزرق 2″ لمروان حامد و”لما بنتولد” لتامر عزت، بينما امتنع أحد الأعضاء عن التصويت في هذه الفئة.

هذا وصاحب الاختيار الذي تنظمه جمعية نقاد السينما المصريين سنويًا بانتظام منذ تأسيسها عام 1972 مجموعة من الملاحظات والظواهر التي رصدها النقاد حول الإنتاج السينمائي على مدار العام، وهي كما يلي: