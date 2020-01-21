صدور العدد الثالث من مجلة السينمائي

بمواضبة وإصرار من مؤسسها وورئيس تحريرها المخرج سعد نعمة ، صدر العدد الثالث من المجلة السينمائية الوحيدة في العراق مجلة « السينمائي» ، وبرغم الدعم المحدود جدا، وخشية البعض من توقفها بعد عدد أو عددين ، لكن إصرار الزميل سعد نعمة ، أوصلها الى العدد الثالث، وإذ نبارك كسينمائيين صدور هذا المطبوع السينمائي المهم، الذي يشكل عامل دفع ودعم للحراك السينمائي العراقي ، نتمنى ان تحظى بدعم الجهات الفنية ذات العلاقة ، كما نأمل بتوزيعها عربيا ليكون القارئ العربي على إطلاع بالنتاج السينمائي العراقي.