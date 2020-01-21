  • الثلاثاء , 21 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • صدور العدد الثالث من مجلة السينمائي

صدور العدد الثالث من مجلة السينمائي

ثقافة
0 تعليق
10 views

بمواضبة وإصرار من مؤسسها وورئيس تحريرها المخرج سعد نعمة ، صدر العدد الثالث من المجلة السينمائية الوحيدة في العراق مجلة « السينمائي» ، وبرغم الدعم المحدود جدا، وخشية البعض من توقفها بعد عدد أو عددين ، لكن إصرار الزميل سعد نعمة ، أوصلها الى العدد الثالث، وإذ نبارك كسينمائيين صدور هذا المطبوع السينمائي المهم، الذي يشكل عامل دفع ودعم للحراك السينمائي العراقي ، نتمنى ان تحظى بدعم الجهات الفنية ذات العلاقة ، كما نأمل بتوزيعها عربيا ليكون القارئ العربي على إطلاع بالنتاج السينمائي العراقي.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة