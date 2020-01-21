نيرمين الفقي: السوشيال ميديا اعادني الى العمل ثانية

الصباح الجديد – وكالات:

شاركت الإعلامية إنجى على، جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، للفنانة نيرمين الفقي تتحدث فيه عن تأثير السوشيال ميديا عليها و كيف أصبحت من المتفاعلين عليه يوميا، موجها رسالة شكر لمتابعيها و جمهورها وقالت نيرمين الفقي: “بسبب المتابعين لي أصبح لدي 4 أعمال فنية أدرسها خلال الوقت الحالي، وبها أعمال من الممكن تقديمها رسالة شكر لجمهورها”.

وبرغم قلة أعمالها بالمقارنة ببنات جيلها من النجمات، إلا أن النجمة نرمين الفقي أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما “انستجرام” حيث دائما ما تنشر صورها الخاصة بصحبة أصدقائها وبعض من مقاطع أعمال درامية قدمتها خلال مسيرتها الفنية فضلا عن جلسات التصوير التي تتألق فيها.

كما نشرت صورا لجلسات التصوير المتتالية مع الجمهور عبر حسابها الخاص على إنستجرام وفي آخر إطلالتها الرائعة خضعت الفنانة نرمين الفقي لجلسة تصوير وهي تسبح مع دولفين الذى تبادل معها القبلات فيما قالت النجمة في تعليقها على الصور: “أنا وقعت في غرام الدولفين الله على جمالهم”.

وشاركت نرمين الفقي في مسلسل “نصيبى” وقسمتك الجزء الثالث والذي يتكون من 45 حلقة وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة وشارك في البطولة هبة مجدي وهاني عادل، وقصة “اتفضل في الصالون” بطولة هنا شيحة وفراس سعيد و”اكدب عليا شوية” بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم و”مين طفي النور” بطولة كريم قاسم وملك قورة و”ع الهادي يازبادى” بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى و”كله بالحب” بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وحكاية “حبيبتي من تخون” بطولة طارق صبري وميرنا نور.