تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية

الصباح الجديد ـ وكالات:

انخفضت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً، أمس الاثنين، بعد أن بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق في الجلسة السابقة، إذ يلتقط المستثمرون الأنفاس قبل بداية أسبوع مزدحم يشهد صدور بيانات اقتصادية وانعقاد أول اجتماعات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية هذا العام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 0.1 بالمئة بعد أن جنى قرابة واحد بالمئة بفضل التفاؤل المحيط بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة قضايا عالقة منذ وقت طويل مثل ضريبة رقمية فرنسية ودعم شركات الطيران.

وفقد المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة حيث أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعت 0.2 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول 2019 مقارنة بارتفاعها 2.7 بالمئة قبل عام.

ويترقب المستثمرون الآن قراءات مؤشر مديري المشتريات لألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو، واجتماع البنك المركزي الأوروبي لوضع السياسة النقدية يوم الخميس إذ من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة على الإيداع من دون تغيير عند 0.50- بالمئة.