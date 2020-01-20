الفيسبوك والتجسس الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير يناير 20th, 2020 0 تعليق 3 views التخلي عن المسؤولية ! نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة التخلي عن المسؤولية ! يناير 20th, 2020 هل كان هناك «ربيع عربي»؟ يناير 20th, 2020 ما وراء إدعاء روحاني بتخصيب اليورانيوم يناير 20th, 2020 عدم تشكيل حكومة تلبي مطالب المتظاهرين يسبب أحداث عنف غير مسبوقة في لبنان يناير 20th, 2020 انطلاق أعمال بناء جناح اسرائيلي بمعرض «إكسبو 2020 دبي» يناير 20th, 2020 القضاء الألماني يبدأ محاكمة متهم بالتجسس لحساب إيران يناير 20th, 2020 فريقا محاكمة ترامب يشهران أسلحتهما قبل يومين من بدء الجلسات يناير 20th, 2020 الظلم.. أمة واحدة يناير 20th, 2020 هيثم العامري يروي حكايته مع “النبوءة” و”العملاق” و”إيرا إيميني” يناير 20th, 2020 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.