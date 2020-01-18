«قاسم حداد» يفوز بجائزة ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي

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اختتم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي والذي نٌظم على مدار أربعة أيام متتالية؛ بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة، والذي أقيم في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 16 يناير بإعلان اسم الفائز بجائزة القاهرة للشعر العربي في دورتها الخامسة بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وهو الشاعر البحريني قاسم حداد.

ولد قاسم حداد عام 1948 في دولة البحرين، شارك في تأسيس (أسرة الأدباء والكتاب في البحرين) عام 1969، وشغل عدداً من المراكز القيادية في إدارتها. تولى رئاسة تحرير مجلة «كلمات» التي صدرت عام 1987م وهو عضو مؤسس في فرقة (مسرح أوال). ترجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية. بدوره شكر قاسم حداد الشعر وشكر القصيدة وقال إن الجائزة قنديل يضيء الطريق، وأوضح أن الشعر هو أجمل علاج لأزمات كثيرة امتدت لأكثر من 50 عاما، وأنه جاء من التجربة الصعبة وذهب للتجربة الأصعب، ودعا المؤسسات العربية والأهلية والخاصة إلى النهوض بدورها الحضاري لرعاية الكتاب والشعراء.

كما شكر لجنة التحكيم وشكر المجلس الأعلى للثقافة الذي منحه تلك الجائزة، وشكر مصر «البلد الذي تعلمت منه الكثير.»

وجدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قد أعلنت عن رفع قيمة الجائزة لتصل إلى 200 ألف جنيها بدلا من 100 ألف جنية، علما انه فاز بها في دورة الملتقى الأول عام 2007 الشاعر الفلسطيني الراحل الكبير محمود درويش، كما حصل على الجائزة في دورتها الثانية عام 2009 الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، فيما نال الجائزة في دورتها الثالثة عام 2013 الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح. وكانت الدورة الرابعة للجائزة عام 2016 من نصيب الشاعر المصري محمد إبراهيم أبو سنة.