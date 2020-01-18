بعيداً عن بغداد.. 600 ألف برميل يومياً صادرات كردستان النفطية

النزاهة النيابية تسعى لإيقاف دفع مستحقات الإقليم

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف نائب، أمس السبت، عن ارتفاع تصدير إقليم كردستان للنفط لأكثر من 600 ألف برميل يوميا، فيما بين أن لجنة النزاهة النيابية تتحرك لإيقاف صرف مستحقات الإقليم لعدم التزامه بدفع مستحقات النفط.

وقال النائب محمد كريم في تصريح صحافي، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بدفع مستحقات النفط حتى الآن برغم التأكيدات الأخيرة بدفع مستحقات النفط بداية العام الجاري”.

وأضاف إن “الإقليم ارتفعت صادرته النفطية لأكثر من 600 ألف برميل يوميا”.

ومضى كريم الى القول، أن “كميات كبيرة من النفط تباع من قبل إقليم كردستان ولم ترسل أموالها للحكومة الاتحادية”، مبينا أن “لجنة النزاهة النيابية تتحرك بشكل كبير داخل مجلس النواب لإيقاف دفع مستحقات إقليم كردستان إلى حين تسليم المستحقات المالية من صادرات النفط”.

وألزمت لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، وزارة المالية بعدم تسليم اي مبلغ لاقليم كردستان لحين تسليم واردات النفط والواردات الاخرى.

ودعت اللجنة وزارة المالية لايقاف صرف مستحقات اقليم كردستان، عازية ذلك لامتناعه عن تحويل ايرادات (النفط والغاز والواردات الاخرى) المترتبة بذمته لخزينة الدولة، محملة وزير المالية وأي مسؤول آخر، المسؤولية القانونية والجزائية في حال المخالفة.

وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس اللجنة وجهت إلى وزارة المالية بشأن ايقاف مستحقات اقليم كردستان، ان «استنادا الى نص المادة 27/ خامسا من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي عد نافذا اعتبارا من 1 كانون الثاني 2020، التي نصت على (تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير منتظمة بإقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي) عليه تلتزم وزارة المالية بإيقاف صرف اي تمويل لاقليم كردستان بما فيه الصرف على وفق معادلة 12/1 والذي يجري الصرف بموجبه في حال عدم اقرار قانون الموازنة الاتحادية السنوي».

وأضافت الوثيقة، «وذلك لكون حكومة الاقليم امتنعت عن تحويل ايرادات الدولة الاتحادية (النفط والغاز والواردات الاخرى) المترتبة بذمتها لخزينة الدولة وبخلافه يتحمل وزير المالية وأي مسؤول آخر المسؤولية القانونية والجزائية لمخالفة النص اعلاه».

في السياق، أعلنت شركة دانة غاز عدم تعرض أعمالها لأي تهديد في إقليم كردستان على خلفية التطورات الأخيرة في العراق.

ونقل عن رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز محمد المبيضين قوله إن أعمال الشركة تسير بشكل طبيعي وبعيدة تماماً عن منطقة الأحداث الراهنة في العراق.

ولفت إلى أن «الشركة تتخذ بشكل دائم كل الإجراءات الاحترازية للتحوط وحماية أعمالها في كردستان العراق».

وأوضح المبيضين أن «الشركة تمتلك أصولاً في كردستان قيمتها تتجاوز 1.6 مليار دولار وتقوم بتشغيلها بشكل مستمر بلا انقطاع منذ عام 2008 وذلك بالرغم من جميع الأحداث التي شهدتها المنطقة».

وأكد أن «دانة غاز» ما زالت تعتزم مضاعفة إنتاجها هناك لـ 900 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول 2023، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف أيضاً التوسع بإقليم كردستان وذلك من خلال إضافة خطين لإنتاج الغاز تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 250 مليون قدم مكعبة يومياً.

وتتولى شركة «بيرل بتروليوم» المشروع مشترك بين شركة «نفط الهلال» و»دانة غاز» مهام التنقيب والإنتاج في الإقليم.

وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كردستان بمعدل إنتاج 67.6 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.