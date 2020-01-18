جستن ميرام يستعيد لياقته تحضيراً للعودة الى اسود الرافدين

متابعة الصباح الجديد:

عاد نجم المنتخب الوطني ونادي اتلانتا يونايتد الاميركي السابق، جستن ميرام، لنشاطه استعداداً للموسم الجديد.. ميرام، ليس لديه فريق في الوقت الحالي، بعدما اعلن اتلانتا، انهاء عقده بالتراضي خلال تشرين الثاني من العام الماضي.

وغازل ميرام المنتخب الوطني بعدما نشر صورة له رفقة اسود الرافدين عبر حسابه الرسمي على «انستغرام»، قائلاً: «عمل غير منتهي»، ليضع حداً لاشاعات اعتزاله اللعب دولياً وتشوقه للعودة الى صفوف الاسود.

ميرام يواصل تدريباته بالصالات الرياضية، في إطار تحضيراته للموسم المقبل في الدوري الاميركي MLS، حيث من المؤمل ان يجد اللاعب فريقاً جديداً يدافع عن الوانه خلال الفترة المقبلة.. وكانت الصحافة الاميركية، قد ربطت ميرام بالانتقال الى صفوف فانكوفر وايتكابس، حيث يتواجد زميله في المنتخب الوطني علي عدنان.

وغاب اللاعب العراقي عن صفوف المنتخب الوطني في المباريات الاربع الماضية بتصفيات المونديال امام هونغ كونغ وكمبوديا وايران والبحرين.