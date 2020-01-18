الشرطة يبحث عن رد الاعتبار أمام الشباب السعودي.. غداً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكمل فريق الشرطة العراقي تحضيراته لمواجهة إياب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الشباب السعودي، المقررة يوم غد الإثنين في العاصمة الأردنية عمان.

وتعد مهمة الشرطة معقدة بعد خسارة مباراة الذهاب في السعودية بسداسية نظيفة، رغم أن الفريق العراقي يضم عددًا من النجوم المميزين.. ويرصد التقرير التالي أبرز العوامل التي تجعل من المباراة أمام الشرطة مهمة يجب القتال للفوز بها.

كان مقررًا للمباراة أن تقام في البحرين قبل أن تلجأ إدارة نادي الشرطة على تغيير الأرض المفترضة لتنقل المباراة في عمان، الأمر الذي يرجح كفة الشرطة من حيث اختصار المسافة ولسهولة السفر إلى الأردن.

ولجأ الشرطة للدخول في معسكر تدريبي هناك ويباشر في التحضيرات للمباراة بشكل أفضل وقرار نقل المباراة يعد إيجابيًا وفقًا للمعطيات.

الشرطة يركز على الجانب النفسي في التحضير كون الخسارة في مباراة الإياب (6-0)، أثرت بشكل واضح على معنويات الفريق وبالتالي سعى الطاقم الإداري والطبي لإبعاد اللاعبين عن التأثيرات النفسية وتحضير الفريق بشكل جيد لمباراة الإياب برغم صعوبة المهمة.. الشرطة مطالب برد الاعتبار حتى وأن عجز عن المنافسة على التأهل بحكم نتيجة الذهاب الكبيرة، لكن على الأقل يبحث عن فوز اعتباري في المباراة يعيد التوازن للفريق ويحافظ على تماسك الفريق.

وبالتالي سيكون الجميع مطالب بالتعويض على الأقل بالنتيجة، إن لم يكن بحثًا عن المنافسة على بطاقة المرور إلى نصف النهائي.

لاعبو الشرطة أمام تحدٍ آخر من نوعه بعد أن صرح عدد من أعضاء الفريق بأن مباراة العودة تمثل الفرصة الأخيرة للمدرب الصربي ألكسندر إليتش.. وسيكون الفريق مطالب بأداء مقنع للحفاظ على مدرب الفريق من الإقالة، فالإدارة تبحث عن أداء مقنع بغض النظر عن النتيجة.. وبالتالي المسؤولية تقع على اللاعبين بالدرجة الأولى للحفاظ على مدربهم وكذلك على الجهاز الفني للحفاظ على موقعه بالشرطة.