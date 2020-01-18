هدفان لشوكان في خماسية الكويت بشباك الجهراء

الكويت ـ وكالات:

سجل لاعبنا محمد شوكان المحترف في نادي الكويتي الكويتي هدفان لفريقه في مرمى فريق الجهراء ضمن لقاء ودي انتهى بفوز الكويت بخمسة أهداف نظيفة.. وخاض كاظمة مباراة تجريبية أمام الجهراء، حقق خلالها الفوز بخماسية من دون رد، بمشاركة الثنائي الجديد العراقي محمد شوكان والنيجيري باول أنوبي.

ومنح بونياك الفرصة للثنائي للمشاركة في اللقاء، من أجل الانسجام مع بقيه اللاعبين، حيث اطمأن على جاهزيتهما، لاسيما بعد نجاح شوكان في تسجيل هدفين من خماسية السفير، إلى جانب هدف لكل من برونو وعمر الحبيتر ودعيج العوفان.

واستفاد كاظمة من تأجيل مواجهات الجولة التاسعة لمدة 72 ساعة، بعدما خاض مباراته أمام الساحل الجمعة قبل التأجيل، ليخوض لقاء تجريبيا استعدادا للاستحقاقات المقبلة والمهمة للفريق، خاصة وأنه يغيب عن الجولة المقبلة للدوري، التي تجمعه بالكويت في انطلاقة منافسات الدور الثاني للدوري، لارتباط الأبيض بمواجهة الاستقلال الإيراني في ملحق دوري أبطال آسيا.