معرض القاهرة الدولي للكتاب يركز على حماية الملكية الفكرية وصناعة النشر

الصباح الجديد – وكالات:

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين إن الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر ستركز على التوعية بحقوق الملكية الفكرية وحماية صناعة النشر.

وقال عبده في مؤتمر صحفي اول امس الأحد لإعلان تفاصيل الدورة الحادية والخمسين ”نتطلع لأن تكون هذه الدورة من المعرض دورة نظيفة، دورة لحماية الملكية الفكرية، دورة بها وعي كبير بالملكية الفكرية وأهميتها من القارئ ومن الناشر وعلى صعيد التشريعات أيضا“.

وأضاف ”تقدمنا بتشريع إلى البرلمان بهذا الشأن وأعتقد أن هذه خطوة جيدة في مجال حماية صناعة النشر“ وتشمل أنشطة المعرض الممتد من 22 كانون الثاني إلى الرابع من شباط ”البرنامج المهني“ الذي يعقد لأول مرة بهدف مناقشة قضايا منها صناعة النشر وحقوق الترجمة وتسويق وبيع الكتب.

وتشارك في المعرض الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة أكثر من 900 دار نشر وجهة ومؤسسة من 38 دولة من بينها السنغال ”ضيف الشرف“.

واختارت الهيئة العليا للمعرض المفكر المصري الراحل جمال حمدان ”شخصية هذا العام“ وأطلقت اسمه على القاعة الرئيسة للأنشطة والندوات كما قررت إعادة طبع موسوعته الشهيرة (وصف مصر) وطرحها بالمعرض.

من جانبه، قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب في المؤتمر الصحفي إن معرض القاهرة الدولي يمثل أهمية كبيرة للناشر العربي ويأتي في مقدمة معارض الكتب التي تقام بالمنطقة.