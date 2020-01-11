المرجع السيستاني: ما وقع من انتهاكات للسيادة يعكس ضعف السلطة في معالجة الأزمات

اكد وجوب أن يحكم العراق أبناؤه دون دور للغرباء

بغداد – الصباح الجديد

طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني السلطات العراقية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية في البلاد.

كما شدد في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء، جنوب بغداد، على وجوب أن يكون العراق بلدا لكل شعبه على اختلاف انتماءاته.

و قال الكربلائي: ” يجب أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه دون دور للغرباء ” ، وعد أن ” ما وقع من انتهاكات للسيادة العراقية يعكس ضعف السلطة في معالجة الأزمات “، مضيفاً أن ” عدم معالجة الأزمة يفتح الباب أمام تدخلات خارجية لتحقيق أطماع في العراق “.

وكان السيستاني دعا الأسبوع الماضي، الجميع لضبط النفس والتصرف بحكمة بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بعملية أميركية في بغداد.

كما حذر في حينه من أن العراق مقبل على أوضاع صعبة، واصفاً الضربة الأميركية التي قتلت سليماني بـ”الاعتداء الغاشم”.



واعتبر أن “الاعتداء الذي وقع بالقرب من مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير يمثّل خرقا سافرا للسيادة العراقية وانتهاكا للمواثيق الدولية”.

يشار إلى أن كلمة السيستاني ترافقت مع توافد الاف المحتجين إلى ساحة التحرير في بغداد استعدادا لمليونية دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل الخميس، لتأكيد تمسكهم بالمطالب المتجسدة بتشكيل حكومة مؤقتة بعيداً عن الأحزاب والمحاصصة، واجراء انتخابات نيابية مبكرة.