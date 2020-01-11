دائرة صحة البصرة تقيم ورشة عمل حول جراحة المرارة وتجري امتحانات معهد المهن الصحية

البصرة _ سعدي السند :

شهد الأسبوع الماضي تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الصحية في مركز البصرة والدوائر والمؤسسات الصحية في الأقضية والنواحي .

فقد اعلنت دائرة صحة البصرة عن القيام بجملة من التحديثات والانشاءات والتوسعة في مستشفى المدينة العام في قضاء المدينة شمال غربي البصرة لعام 2019 .

وذكرت دائرة صحة البصرة ان من اهم الاعمال التي شهدها مستشفى المدينة العام هي توسعة ردهة الخدج

وتأهيل ردهات الباطنية والجراحية بالمرمر والسيراميك وتأهيل مختبر وصيدلية الاستشارية وتأهيل قسم الاطفال فضلا عن اعادة تأهيل الاستشارية وصيانة كرفان الحضانة والصحيات في ردهات الخدج وبناء سقيفة حول بنل كهرباء الابنية الجديدة.

ورشة عمل حول الجراحة المناظرية الآمنة لجراحة المرارة

واعلنت دائرة صحة البصرة عن إقامة مستشفى الزبير العام ورشة عمل حول الجراحة المناظرية الآمنة لجراحة المرارة على قاعة الزهاوي نظريا وصالة عمليات المستشفى عمليا.

الورشة اقيمت بحضور الطبيب الاختصاص تخصص دقيق في جراحة الجهاز الهضمي الدكتور علي داود الحلفي وبحضور مدير المستشفى الدكتور الجراح الاختصاص علي حسين الجزائري وعدد من الاطباء الاختصاص والملاكات الطبية والصحية حيث تضمنت الورشة الجانب النظري والعملي في صالة العمليات يأتي هذا سعياً للنهوض بالواقع الطبي والصحي في المستشفى .

معهد المهن الصحية العالي يجري امتحانات الفصل الأول

وأعلنت دائرة صحة البصرة ايضا عن بدء الامتحانات العملية في معهد المهن الصحية العالي للفصل الاول لطلبة الاقسام العلمية بفروع التمريض وامراض الدم والاورام والقبالة والتوليد والاسعافات الاولية..

حملات تفتيش ومتابعة المحال التجارية ومشاريع تحلية المياه

وقامت فرق الرقابة الصحية في قطاع المدينة للرعاية الصحية الأولية بحملات تفتيش ومتابعة المحال التجارية والأسواق العامة الخاضعة لشروط الحصول على الاجازة الصحية حيث تم اخذ نماذج غذائية وارسالها للمختبر الصحي لمعرفة صلاحيتها للاستهلاك البشري وتم ذلك على وفق محاضر رسمية من اثبات السلبيات والايجابيات فيها.

وقامت فرق الرقابة الصحية في قطاع الدير للرعاية الصحية الأولية بتنفيذ حملات تفتيش مماثلة ومتابعة لمشاريع المياه ، وتم التأكد من نظافة وادامة الاحواض وحصول العاملين على البطاقات الصحية.

وفي قطاعي الزبير وابي الخصيب للرعاية الصحية الأولية نفذت حملات تفتيش ومتابعة المحال التجارية والأسواق العامة ومخازن المواد الغذائية وتم العثور على مواد منتهية الصلاحية وتم اتلافها ضمن محاضر اتلاف أصولية .

تجهيز مستشفى القرنة العام باجهزة طبية

وبهدف تطوير آليات العمل والنهوض بالواقع الصحي شرعت دائرة صحة البصرة خلال العام الماضي بتجهيز مستشفى القرنة العام بعدد من الأجهزة أهمها جهاز مونتير مراقبة المريض عدد ٥ وجهاز فنتليتر وجهاز الصدمة الكهربائية عدد ٥ وأجهزة قياس النبض والاوكسجين عدد ٢٠ وجهاز فنتليتر متنقل وحاضنة أطفال متنقلة وجهاز كشف الوريد كذلك تم تجهيز المستشفى بجهاز ايكو متنقل واخر ثابت وجهاز sring pump عدد اثنين وجهاز سحب السوائل (سكر) ١١ فيما تم تجهيز المستشفى بأجهزة سونار عدد ١ وجهاز لتحميض الأفلام الإشعاعية CR وحاضنة أطفال لردهة الخدج وجهاز اتوكليف سعة ٢٥٠ لترا وجهاز كوتري ٣٥٠ واطا عدد اثنين مع جهازي عداد القطرات .

كما تم تجهيز المستشفى بجهاز تخطيط القلب ٤ وأجهزة ضغط الزئبق عدد ٨ وبروجكتر عمليات واحد اما الأجهزة التي تم شراؤها من قبل المستشفى ضمن الاموال المخصصة لها جهاز منظم اوكسجين ضغط واطيء ٧٥ واجهزة بلص اوكسميز ٣ ومنظم اوكسجين ضغط عالي ٣٣ وحاضنة مختبرية اثنان وجهاز سيلر اثنان وجهاز CBC وجهاز تخطيط القلب ٢ وسماعة طبية ٢٠ وجهاز هيماثولوجي وسنترفيوج وجهاز مكرسكوب وميزان طفل إلكتروني ٦ وجهاز فحص الأذن ٢ وسرير ولادة ٢ ومن الجدير بالذكر أن جميع الأجهزة أدخلت الخدمة وكان لها أثر كبير في تطوير العمل وسد النقص.

اجراء عملية معقدة لمريضة تعاني من تشوه ولادي

وأعلنت دائرة صحة البصرة عن نجاح فريق طبي متخصص في شعبة الكسور التابعة لمستشفى الفيحاء التعليمي من اجراء عملية معقدة فوق الكبرى لتعديل تشوه ولادي وعدم القدرة على المشي لطفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها 10 سنوات.العملية تمت بنجاح وتم اخراج المريضة متحسنة من صالة العمليات بانتظار التماثل للشفاء التام وسوف يصار الى تعديل القدم الاخرى مستقبلا،حيث تم اجراء العملية من قبل الدكتور اختصاصي جراحة العظام والكسور احمد جاسم محمد بإشراف ملاك التخدير المتمثل بالدكتور الاختصاص حيدر الوائلي والدكتور الاختصاص كريم صالح والدكتورة هدى محمد وبمساعدة الملاك الطبي المتخصص.