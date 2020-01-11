شركة ديالى ترفد الكهرباء بمنتجاتها المتنوعة وتحقق مبيعات (4) مليارات دينار

ادوية سامراء تحقق ارتفاعا ملحوظا في انتاجها

بغداد _ الصباح الجديد :

رفدت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن وزارة الكهرباء وعددا من الجهات الأخرى من القطاعين العام والخاص بالمزيد من منتجاتها المتنوعة وخصوصا المحولات والمقاييس الكهربائية بشتى أنواعها وسعاتها واطوارها.

واوضح مدير عام الشركة المهندس عبد الرسول محمد عارف أن مجموع ماتم تجهيزه خلال شهر كانون الأول من العام الماضي بلغ (٤٢٨) محولة كهربائية مختلفة الانواع والسعات و(٤٤٢٣) مقياسا كهربائيا من شتى الانواع والاطوار اضافة الى بيع العديد من المنتجات المتنوعة الأخرى مع استمرار عمليات صيانة وتصليح المحولات الكهربائية وبمبلغ اجمالي قدره (4) مليارات و (458) مليونا و (987) الف دينار .

ولفت المدير العام الى ان الشركة قامت خلال الشهر المذكور بتجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بمحولة قدرة واحدة سعة (16 MVA ) ورفد عدد من شركات وزارة الكهرباء ودوائر وشركات القطاعين العام الخاص بـ ( ٤٢٦ ) محولة توزيع مختلفة السعات شملت (٢٨٤) محولة سعة (400/11KVA ) و(١٣٧) محولة سعة (250/11 KVA ) مع محولتين سعة (1600/11(KVA ومحولتين سعة (1000/11KVA ) اضافة الى محطة صندوقية واحدة سعة (1000/11KVA ) .

واشار المدير العام الى تجهيز عدد من الجهات المذكورة بـ (٤٤١٦) مقياسا من شتى الانواع والاطوار تضمنت (٣٢٠٠) مقياس كهروميكانيكي طور واحد و (١٢١٢) مقياسا كهروميكانيكيا ثلاثة اطوار ومقياس كهروالكتروني ثلاثي الاطوار )٥٠- ١٥٠ (امبير اضافة الى تصليح (6) محولات توزيع مختلفة السعات لصالح عدد من دوائر القطاعين العام والخاص وعدد من الأفراد.

وفي الشأن ذاته اضاف المدير العام بأن الشركة قامت ايضا ببيع مجموعة من منتجاتها المتنوعة بطريقة البيع المباشر حيث تم بيع محولة توزيع واحدة سعة (250/11KVA ) مع (7) مقاييس كهروميكانيكية ثلاثة اطوار و(2) مقياس طور واحد اضافة الى ( ٥١٢٠ ) شمعة قدح و (135) مكواة بخاري و( ٤٥ ) مدفأة كهربائية مكتبية اضافة الى ( ١٦ ) مدفأة كهربائية جدارية.

من جانبها حققت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن إرتفاعا كبيرا في قيمة الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019 وبنسبة تطور بلغت (46%) عن قيمة الانتاج للنصف الأول من العام ذاته. واوضح مدير عام الشركة الصيدلاني عبد الحميد عبد الرحمن السالم ان الشركة تمكنت من مضاعفة انتاجها في النصف الثاني من العام الماضي محققة قيمة انتاج بلغت (24) مليارا و (416) مليون دينار وبنسبة تطور (46%) مقارنة بما تحقق في النصف الاول من العام ذاته والبالغ (16) مليارا و(718) مليون دينار ، مشيرا الى أن التطور الحاصل جاء نتيجة تضافر جهود أقسام الشركة كافة وتوفر المواد الاولية إضافة إلى تنفيذ الخطط والبرامج الإنتاجية التي أدت بدورها الى تطور وارتفاع في الانتاج ، لافتا في الوقت ذاته الى سعي الشركة لوضع خطط انتاجية طموحة للعام الحالي 2020 والاعوام المقبلة ومحاولة تشغيل معظم الخطوط الإنتاجية المتوقفة وانتاج مستحضرات جديدة لأول مرة في البلد لتأمين حاجة الفرد العراقي من شتى المستحضرات التي تنتجها الشركة والتي تضاهي المستحضرات الصيدلانية الأجنبية وتمتاز بفاعليتها وجودتها العاليتين وأسعارها المناسبة لمستوى دخل المواطن العراقي.