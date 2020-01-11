الاولمبي يتعادل مع البحرين في كاس آسيا

يواجه تايلند مساء الثلاثاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفلت المنتخب الأولمبي من الهزيمة أمام نظيره البحريني، بتعادل مثير (2/2) ظهر أمس، على ملعب «ثاماسات» في تايلاند، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وافتتح هاشم عيسى التسجيل للبحرين، في الدقيقة 44، ثم أدرك اللاعب البديل أمير العماري التعادل للعراق، في الدقيقة 66.وبعدها، تقدم المنتخب البحريني مجددا بهدف سجله محمد مرهون جاسم، في الدقيقة 85، لكن نظيره العراقي خطف التعادل عن طريق البديل محمد قاسم، في الدقيقة 91.

ورفع المنتخب العراقي رصيده بذلك إلى نقطتين، إثر التعادل الثاني، في حين حصد المنتخب البحريني أول نقطة في المجموعة.

وكانت البحرين قد استهلت مشوارها في البطولة، بالهزيمة أمام تايلاند (0/5)، في حين تعادل العراق مع أستراليا (1/1).. وتختتم منافسات المجموعة، بعد غد الثلاثاء ، بلقاء تايلاند مع العراق، وأستراليا مع البحرين.

من جانب اخر، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام أردني لإدارة مباراة منتخبي إيران وكوريا الجنوبية بالنهائيات الآسيوية تحت 23 عاما، والتي تقام في تايلاند.ويتولى أدهم مخادمة وأحمد مؤنس ومحمد بكار وأحمد فيصل، إدارة المباراة، التى تقام اليوم الأحد، لحساب المجموعة الثالثة.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفوزه على الصين 1-0، فيما يمتلك منتخب إيران نقطة واحدة بتعادله مع أوزبكستان 1-1.

إلى ذلك، يخوض المنتخب الأولمبي السوري، اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره الياباني، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ولا تقبل مباراة اليوم، القسمة على اثنين، بعد تعادل نسور قاسيون في الجولة الأولى مع شقيقه القطري 2-2، فيما تعطل الكمبيوتر الياباني أمام الأخضر السعودي، وخسر 1-2.ولا شك أن الخسارة ستقلص حظوظ المنتخبين في التأهل للدور الثاني، ولذلك من المتوقع أن تكون المباراة قوية وتكتيكية بين الطرفين.التعادل بالنسبة للمنتخب الياباني سيكون بطعم الهزيمة، أما نقطة التعادل ستحافظ على آمال المنتخب السوري الذي سيقاتل للفوز ومصالحة الجماهير.

أيمن الحكيم المدير الفني لنسور قاسيون، أكد للاعبيه أن الفوز على منتخب اليابان في المتناول، لكن بشرط اللعب بروح قتالية دون رهبة من الخصم.واستعاد المنتخب السوري، خدمات نجمه كامل حميشة الذي غاب عن مباراة قطر بسبب تراكم البطاقات الصفراء من التصفيات الآسيوية.ولعل عودة كامل حميشة، ستعزز دور خط الوسط في الهجوم السريع، وسيوجه أيمن الحكيم لاعبيه بعدم الاحتفاظ بالكرة وخاصة في مناطق الدفاع.

كما أن مهارات كامل كواية ستلعب دورًا مهمًا في التسجيل، ومن المتوقع أن يشرك أيمن الحكيم، المهاجم علاء الدين الدالي مبكرًا بعد ظهوره الجيد أمام قطر.بدوره، وعد هاجيمي مورياسو، مدرب منتخب اليابان الأولمبي، بأن يكون فريقه في أفضل حالاته بعدما عالج الأخطاء التي وقع فيها أمام المنتخب السعودي.

هاجيمي مورياسو أكد أن المباراة أمام سوريا لن تكون سهلة، لكنه واثق من الفوز بعدما درس الخصم جيدًا.المنتخب الياباني يتسلح بالسرعة الكبيرة للاعبيه والارتداد الكبير من الدفاع للهجوم، معتمدًا على ريوتارو ميشينو محترف هارتس الاسكتلندي، والمهاجم كوكي أوجاوا وريو هاتاتي.