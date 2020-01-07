ياسمين صبري تبدأ تصوير “فرصة ثانية”

الصباح الجديد – وكالات:

ينطلق تصوير مسلسل ياسمين صبري “فرصة ثانية” في ثاني بطولاته المطلقة نهاية الشهر الجاري في الديكور الخاص الذي يقوم بمعاينته مخرج العمل مرقس عادل، معالجة درامية محمد سيد بشير، تأليف جمال هاشم، ويجرى مخرج العمل جلسات مكثفة تجمع النجوم ياسمين صبري ودياب وأحمد مجدي إضافة إلى المخرج مرقس عادل،للوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسل “فرصة تانية”، استعداداً لانطلاق تصويره واختيار بقية فريق العمل الذين يشاركون في بطولة المسلسل، وفي سياق متصل أوشك المؤلف مصطفى جمال هاشم على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى حيث كتب المعالجة الدرامية للمسلسل السيناريست محمد سيد بشير ومن المقرر أن يبدأ مؤلف المسلسل في كتابة الحلقات المتبقية وتسليمها خلال شهر شباط المقبل على أقصى تقدير وقدمت ياسمين مسلسل “حكايتي” في شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهني، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.