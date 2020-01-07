اختتام الألعاب الثنائية بالمصارعة بين نادي الجيش وباكستان

بحضور المعاون الفني لشؤون الأقاليم والمحافظات

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

بحضور المعاون الفني لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، الدكتور ميثم حسين أمين، والقنصل الباكستاني في العراق وشخصيات رسمية من وزارة الدفاع العراقية، اختتمت أمس في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للمصارعة، فعاليات برنامج الألعاب الثنائية برياضة المصارعة بين ناديي الجيش العراقي ونظيره الباكستاني والتي استمرت للمدة من 28 كانون الأول الماضي ولغاية 6 كانون الثاني الحالي واقيمت باشراف مديرية التدريب البدني والعاب الجيش في وزارة الدفاع.

الدكتور ميثم حسين اكد في تصريح صحفي ان ابواب الوزارة ومنشاتها مفتوحة امام جميع الرياضيين وفي شتى الألعاب، مبينا ان نادي الجيش الرياضي قدم طلبا بشأن امكانية اقامة التدريبات المشتركة والمنافسات مع نظيره الباكستاني في قاعة اللعبة ضمن مجمع الدائرة، مشيرا الى ان الاخيرة منحت نادي الجيش الموافقة وسمت لجنة مشرفة على تهيئة الأمور المساندة.

وشهد حفل اختتام البرنامج اقامة نزالات باشراف طواقم تحكيم دولية، وقد شهدت النزالات تفوقا عراقيا، بالفوز في 7 نزالات واحرز الكأس .. ووزعت الجوائز والأوسمة بين لاعبي الفريقين وتبادل الحضور الدروع والتقطت الصور التذكارية تثمنيا بخطوة اقامة هذا البرنامج الذي حقق نجاحا كبيرا.