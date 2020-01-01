تخريب لوحة لبيكاسو ثمنها 26 مليون دولار

الصباح الجديد – وكالات:

وجهت شرطة لندن تهمة جنائية لرجل بإتلاف لوحة للفنان العالمي الشهير بابلو بيكاسو تقدر قيمتها بنحو 26 مليون دولار في أثناء عرضها في معرض “تيتم ودرين” في العاصمة البريطانية ووفقا لتقارير فقد تم تخريب لوحة “تمثال نصفي لامرأة” للفنان الإسباني بابلو بيكاسو التي رسمها بألوان زيتية قبل نحو 75 عاما خلال عرض مفتوح للجمهور.

ومثل الشاب شاكيل ريان ماسي البالغ من العمر 20 عاما وهو من شمال غربي لندن أمام محكمة الصلح في كامبرويل غرين يوم الاثنين الماضي بتهمة “الأضرار الجنائية” لكنه قال إنه سينكر التهمة الموجهة إليه.

وتخضع اللوحة “تمثال نصفي لامرأة” حاليا لعملية تقييم من قبل خبراء الحفظ وفريق الصيانة التابع لمتحف “تيت موديرن” بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية وبينما رفض تيت مودرن التعليق على حالة اللوحة قال متحدث باسم المعرض إن أحد أفراد الجمهور حاول إلحاق الضرر بلوحة وتم القبض على أحد المشتبه بهم بسرعة.

وكان بابلو بيكاسو قد رسم لوحة “تمثال نصفي لامرأة” في باريس في العام 1944 في أثناء فترة الاحتلال النازي ويصور العمل شبه التجريبي المصورة الفرنسية وملهمته وعشيقته دورا مار وهي جالسة على كرسي معدني ترتدي قبعة وملابس خضراء وتقدر قيمتها بأكثر من 26 مليون دولار.