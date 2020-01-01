احتراق سيدة أثناء عملية جراحية

الصباح الجديد – وكالات:

بالتأكيد سمع كثيرون منا عن وفاة شخص ما في أثناء خضوعه لعملية جراحية لأسباب عديدة ومختلفة غالبيتها مرضية مثل توقف عضلة القلب أو هبوط حاد في الجهاز التنفسي وغيرها إضافة إلى وجود بعض الأخطاء الطبية المؤدية إلى الوفاة وبرغم سماع الكثير منا بالمثل القائل “تعددت الأسباب والموت واحد” إلا أن السبب الذي أفضى إلى وفاة امرأة في أثناء عملية جراحية لا يمكن تصوره وربما لم يسمع به أحد من قبل ففي رومانيا أعلنت وزارة الصحة وفاة سيدة بعد أن “أشتعلت فيها النيران في أثناء عملية جراحية” في قضية ألقت الضوء على جودة النظام الصحي الروماني.

وقالت الوزارة إن المريضة التي كانت تعاني من مرض سرطان البنكرياس توفيت الأحد بعد إصابتها بحروق بنسبة 40 في المئة من جسدها عندما استخدم الجراحون مشرطا كهربائيا على الرغم من أنها كانت تعالج في أثناء ذلك بمطهر يحتوي على الكحول، وقال السياسي الروماني إيمانويل أنجوريانو على صفحته على فيسبوك نقلا عن الطاقم الطبي في مستشفى فلورياسكا للرعاية العاجلة في قابلة للاشتعال تسبب بانطلاق شرارة واندلاع حريق الأمر الذي أدى إلى احتراق المرأة المريضة مثل “شسعلة”.