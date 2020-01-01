اعتزال أشهر مصممة مجوهرات في العالم

الصباح الجديد – وكالات:

فوجئ عدد كبير من نجمات الفن في هوليوود خاصة والعالم بشكل عام بخبر صدمهن بعد إعلان لوسي ستارت أشهر مصممة مجوهرات للنجمات باعتزالها العمل وهي التي زينت أعمالها صدور العديد من نجمات هوليوود مثل ريهانا وليدي غاغا وكايلي وجنيفر هدسون وشيريل.

لوسي قررت أن تترك “كماشتها” التي كانت سببا في أن يرتدي النجمات أبرز المجوهرات حتى أنها ظهرت في أكثر من مناسبة على أغلفة المجلات بما في ذلك “فوج” و”إيلي” وتخلت عن مهنتها كمصممة مشهورة للمجوهرات لتعمل “بستانية” حيث تقوم بزراعة الفاكهة والخضروات.

وبحسب موقع “دايلي ميل”، يرجع السبب الأول لما فعلته لوسي بتخليها عن المجوهرات هو الضغوط التي كانت تتعرض لها في مهنتها حيث تعاني من متلازمة “التعب المزمن” وهي تزرع الآن مجموعة من الفواكه الغريبة والخضروات وهي أكثر سعادة وصحة من أي وقت مضي وقالت على نحو مدهش إن صناعة “البستنة” أكثر ربحية من عالم الموضة.