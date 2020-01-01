سلامتك.. مجلة جديدة في البصرة تعنى بالثقافة الصحية

البصرة – سعدي السند:

صدر في البصرة العدد الأول من مجلة (سلامتك) وهي مجلة فصلية تعنى بالثقافة الصحية صدرت عن الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية، تحت الأشراف العام للدكتور حيدر عبدالرزاق التميمي فيما يرأس تحريرها الدكتور ضرغام الاجودي.

المشرف العام الدكتور حيدر التميمي قال ل ( الصباح الجديد) : الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية قررت اصدار مجلة (سلامتك) بعد ان وجدت عدم وجود مؤسسات تعنى بخلق وتعزيز ثقافة صحية سليمة تسهم في الوقاية من الامراض والاصابات والحد من انتشارها خصوصا ان الزخم الكبير على الاطباء في ظل ظروف قاسية واستثنائية جعل من حلقات التواصل بين الطبيب والمريض وذويه ضعيفة وهشة وربما معدومة لتكون المجلة اسهامة متواضعة في نشر ثقافة صحية تخدم المواطن وخطوة مدروسة لرفع حالة الوعي الصحي للوقاية من الامراض والاصابات والحد من انتشارها ولتساعد الطبيب والمريض على فهم بعضهما بما يحقق الشفاء”.

واضاف”، ارادت الجمعية بهذا المطبوع ان تكون لها اسهامتها في نشر الثقافة الصحية الرصينة، ومن كتاب العدد الاول الدكتور احمد فاضل حسن اخصائي طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة و الرأس والعنق وهو جراح اختصاصي في مستشفى البصرة التعليمي وكان موضوعه بعنوان (الجيوب الأنفية .. حقائق علمية ) كما كتب الدكتور محمد شاكر محمود اختصاصي طب الاسرة في مستشفى البصرة التخصصي للأطفال موضوعا بعنوان ( التبول الليلي اللاارادي عند الأطفال ) وكتب الدكتور جاسم محمد سلمان اختصاصي طب التخدير والعناية المركزة موضوعا عن ارشادات ماقبل العملية وهناك موضوع للدكتور صادق حسن كاظم الاختصاصي بجراحة الاطفال وحديثي الولادة عن الفتق السري عند الاطفال وكتبت الدكتورة روشن زهير الشمري اختصاصية طب الاطفال وهي زميلة متدربة في امراض الدم السريري للاطفال موضوعا عن اللوكيميا (ابيضاض الدم) ماذا تعرف عنه اما الدكتور زهير عبدالكريم السلمي فقد كتب موضوعا بعنوان ( مرض التدرن .. الوقاية والعلاج ) وهناك مقابلة مع الطبيب العراقي الشاب أنور قيس سعدون من البصرة ( صورة غلاف المجلة) تحدث فيه عن انجازه العلمي حيث تم اعتماد كتاب الدكتور انور في طب الاطفال ضمن المناهج الدراسية في اكبر واعرق الجامعات العالمية وكتبت الدكتورة حياة يحيى شبر الموسوي اختصاصية طب الاسرة موضوعا عن سمنة الاطفال … اضرارها والوقاية منها وتطرقت الدكتورة عبير انور احمد الخزاعي الطبيبة الاستشارية في اختصاص علم امراض الدم في كلية الطب بالجامعة المستنصرية الى موضوع فقر دم البحر المتوسط (الثلاسيميا)، وكتب الدكتور وائل الشهابي اختصاصي الانف والاذن والحنجرة موضوعا عن (الدوار الحميد وعلاجه) وكتب الدكتور باسم عبدالكريم العبادي موضوعا بعنوان ( ماذا تعرف عن فقر الدم المنجلي) فيما كتب الدكتور محمد سلمان علكم اختصاصي طب الاطفال وحديثي الولادة موضوعا عن (مخاطر استخدام الاجهزة والالعاب الالكترونية على الاطفال) ونشرت المجلة ايضا دراسة عن طرق الوقاية من مرض الآيدز للدكتور عبد علي شنان جابر اختصاصي الامراض الباطنية مدير وحدة الوقاية من مرض الايدز ونشرت ايضا ارشادات طبية اعدتها المراكز الطبية في دائرة صحة البصرة .