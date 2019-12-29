الصناعة تلبي احتياجات القطاع العام من الشاحنات والمعدات التخصصية نقدا وبالآجل

تشمل خباطات وشاحنات قلابة وصهاريج وصاروخيات وكرينات

بغداد _ الصباح الجديد :

اكدت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن امكانياتها واستعدادها لتجهيز وتلبية احتياجات الوزارات والمحافظات من الشاحنات وشتى المعدات التخصصية على وفق مبدأ البيع النقدي وبالأجل.

وذكر معاون مدير عام الشركة المهندس حسين احمد محمود ان لمصنع تجميع الشاحنات في الشركة خطين انتاجيين لتجميع وانتاج شاحنات رينو وفولفو بشتى الانواع (شاحنات 6×4 و شاحنات 2×4 وشاحنة قاطرة رأس تريلة) ضمن محطات تجميعية وفحص اون لاين مع شركة رينو الفرنسية ومصادقة للمنتج النهائي من الشخص المعتمد من الاخيرة من مهندسي الشركة المدربين حسب الاختصاصات المطلوبة اضافة الى اجراء فحص الطريق وكذلك الحال بالنسبة لشاحنات فولفو.

واشار معاون المدير العام الى عقود الشركة لهذا العام والمتضمنة عقد مع محافظة الديوانية لتجهيزها بشتى الاليات وتجهيز صهاريج الى شركة المنتجات النفطية وقلابات الى شركة تعبئة الغاز اضافة الى تجهيز محافظات بابل والبصرة ومن المؤمل توقيع عقد لتجهيز شركة المنتجات النفطية بـ(200) شاحنة قاطرة.

ولفت معاون المدير العام الى وجود اعداد من الشاحنات والمعدات التخصصية الجاهزة للتسويق والتي تغطي مجالا واسعا من الاستعمالات تشمل خباطات ومسحوبات قلابة سعة (21 متر مكعب نصف انبوبي) وشاحنات قلابة (16 مترا) وصهاريج ماء ووقود وصاروخيات سحب المياه الثقيلة وكرينات حمولة (7 و 10 اطنان ) ، مبديا الاستعداد والقدرة على تجهيز مؤسسات الدولة والمحافظات بالكميات المطلوبة من هذه الشاحنات والمعدات التخصصية ، داعيا في الوقت ذاته الى حماية المنتج الوطني وتعاون وزارات الدولة لدعم الصناعة الوطنية.

من جانبها اعلنت الشركة العامة للاسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن حصول معمل اسمنت الكوفة التابع لها على شهادة الجودة العالمية من شركة ( BUREAV VERITAS) الفرنسية الفاحصة لمعايير الجودة بعد استكمال مراحل التأهيل وعدم تسجيل أية حالة عدم مطابقة للنظام المطبق في المعمل.

وقال مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي أن الحصول على هذه الشهادة جاء بعد جولات وكشوفات ميدانية لملاك الشركة الفاحصة على التطبيق الكامل لمتطلبات إدارة الجودة على وفق أسس علمية بما ينعكس ويضمن جودة الانتاج ومطابقته للمواصفات المعتمدة عالمياً مع نيل رضا الزبائن ، مؤكداً ان منتجات الشركة مطابقة للمواصفة ومضمونة النوعية من خلال الفحوصات المختبرية الدورية والتجارب الميدانية إضافةً إلى خبرة الملاكات العاملة وجودة المواد الأولية المتوفرة محلياً الداخلة في صناعة الاسمنت ، لافتاً الى أن معمل اسمنت الكوفة ينتج الاسمنت المقاوم ويطرح إنتاجه بسعر (75) ألف دينار للطن الواحد ولديه الاستعداد لتجهيز جميع الجهات بشتى الكميات وبطريقة القطع والتجهيز المباشر من المعمل بانسيابية وبطريقة ميسرة.

واشار المدير العام الى أن معمل اسمنت الكوفة حاصل على شهادة علامة الجودة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وأن شهادة الآيزو الأخيرة ستضمن امتلاك المعمل نظاما إداريا متكاملا يكفل منهجية واسعة في عملياته الإنتاجية خصوصاً بعد أن حقق المعمل طفرات إنتاجية وتسويقية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

الى ذلك انتهت هيئة المسح الجيولوجي العراقية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن وبجهود ملاكاتها العلمية في قسم الجيولوجيا وقسم الحفر والخدمات الفنية الساندة لها من تنفيذ خططها في مشاريع التحري المعدني المقررة للعام الحالي ٢٠١٩.

وشملت هذه المشاريع التحري عن حجر الكلس لاغراض صناعة الاسمنت والاطيان الصالحة لصناعة الطابوق اضافة الى الحصى والرمل في كل من محافظة النجف الاشرف والمثنى وكربلاء المقدسة والبصرة الفيحاء ماسيسهم في زيادة وتطوير الاحتياطي من مادة حجر الكلس والاطيان وغيرها وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة لكل من محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والمثنى والبصرة في مجال صناعة الاسمنت والطابوق والصناعات الانشائية.

الى ذلك قام وفد من الهيئة يضم مدراء الاقسام الفنية والساندة بزيارة للاطلاع على الاعمال النهائية ونسب الانجاز التي شارفت على النهاية قبل انقضاء هذا العام ولتذليل الصعاب ان وجدت لدى جميع طواقم الفرق الحقلية.