العراق في دوري أبطال آسيا.. ناديان و4 محترفين

لقاءان اوروبيان يحضران الزوراء للملحق القاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

سيكون دوري ابطال آسيا لموسم 2020، مختلفاً ومميزاً للأندية واللاعبين العراقيين، إذ سيشهد مشاكرة ناديان و4 لاعبين محترفين.

وسيشارك العراق بناديين، حيث سيلعب الشرطة في دور المجموعات بينما يلعب الزوراء في الملحق المؤهل الى دور المجموعات وفي حال تغلب على الفريق الاوزبكي، سيواجه العين الاماراتي في الـ28 من الشهر المقبل.

وسيلعب الزوراء امام بيندكور الاوزبكي في الملحق في الـ21 من شهر كانون الثاني المقبل، بينما اوقعت القرعة فريق الشرطة الى جانب الوحدة الإماراتي والفائز من ملحق (كويت كويتي، فيصلي الاردني، فريق الريان القطري او استقلال الإيراني (والفائز من ملحق (فريق اهلي جدة السعودي او اوزبكي او استقلال دوشنبه طاجكستاني).. وبالاضافة الى ناديي الزوراء والشرطة، سيشارك اربعة لاعبين عراقيين محترفين، فاللاعب بشار رسن، سيلعب في البطولة مع فريقه بيرسبوليس، ومهند علي سيلعب مع الدحيل، كذلك اللاعب بروا نوري مع نادي بالي الاندنوسي واخيراً فرحان شكور لاعب الفيصلي الاردني.. وتنطلق مباريات دور المجموعات في الـ20 من شهر كانون الثاني المقبل.

من جانب اخر، يستعد نادي الزوراء، لبدء تحضيراته للملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.. وسيلعب الزوراء في الملحق المؤهل الى دور المجموعات، إذ سيواجه بيندكور الاوزبكي في الـ21 من شهر كانون الثاني وفي حال تغلب على الفريق الاوزبكي، سيواجه العين الاماراتي في الـ28 من الشهر المقبل.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد ، إن «ادارة النادي وعدد من اللاعبين والكادر التدريبي، التقوا بوزير النقل عبد الله لعيبي، في مقر الوزرا ة من اجل بحث مستقبل النادي ومشاركته في ملحق دوري أبطال آسيا 2020».

واضاف أن «اللقاء مع الوزير، كان مثمراً من جميع النواحي، خصوصا المصارحة بكل شيء واسباب الازمة المالية التي يمر بها النادي»، مبيناً ان «وزير النقل اكد لادارة النادي، انه سيطلق منحة مالية لدعم الفريق يوم غد الاثنين«.

واوضح أن «الملاك التدريبي طالب باقامة معسكر تدريبي على مستوى عالٍ وبدوره وافق الوزير على اقامة المعسكر، حيث سيعسكر النوارس في تركيا للفترة من 10-17 كانون الثاني المقبل».