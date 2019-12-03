حكومة الاقليم: مجلس الوزراء صادق على الموازنة ومستحقات كوردستان قبل الاستقالة

كردستان – الصباح الجديد:

كشفت حكومة اقليم كوردستان، عن مصادقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون الموزانة الاتحادية لعام 2020، قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل إن “حكومة الإقليم أبدت استعدادها للوفاء بالتزاماتها النفطية مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع المستحقات المالية للاقليم وفق اتفاق ضمنته مسودة قانون الموازنة ٢٠٢٠ والذي صدق من قبل مجلس الوزراء العراقي قبل الاستقالة”.

واكد ان تفاصيل الاتفاق سيتم الاعلان عنها اليوم الاربعاء.

واجرى وفد من حكومة اقليم كوردستان عدة اجتماعات في بغداد توصل على اثرها لاتفاق يخص الموازنة الاتحادية 2020.



وبموجب الاتفاق الذي اعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان تفاصيل عنه، أن يسلم النفط المستخرج من إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 250 ألف برميل يوميا.

وبموجب الاتفاق يرسل الإقليم النفط بداية العام الجديد، وفي المقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم من الرواتب والموازنة في قانون موازنة العام 2020.