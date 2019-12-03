نائبة: سيكون موقفنا حازما من اتخاذ وزراء تصريف الأعمال قرارات مصيرية

حذرت من تجاوزهم للصلاحيات القانونية

بغداد – الصباح الجديد:

حذرت النائبة عن تحالف اتحاد القوى العراقية، سميعة الغلاب، أمس الثلاثاء، الوزراء من التجاوز على القانون ومخالفتهم لبنود الدستور بعد أن أصبحوا وزراء تصريف اعمال.

وقالت الغلاب في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “هناك مؤشرات لاستخدام بعض الوزراء صلاحيات لا يملكوها بعد قبول البرلمان استقالة رئيس مجلس الوزراء وتحول اعمالهم وصلاحياتهم إلى تصريف الاعمال”.

واضافت “هذا التحول لا يجيز لهم اتخاذ قرارات مصيرية، وإنما فقط تمشية أمور الوزارة ولا يسمح لهم بتاتا نقل المدراء العامين او تعيين آخرين بالوكالة”.

وشددت على أن “مجلس النواب سيكون له موقفا حازما إزاء ذلك وإلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل الوزراء التي تقع خارج صلاحياتها مثلما حدث مع الحكومة السابقة أثناء تحولها إلى حكومة تصريف اعمال إبان الانتخابات السابقة”.

وأكدت “اصرار النواب على تسليم جميع ملفات الاستجواب للوزراء والمسؤولين التي تشوبها الشبهات إلى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى للتحقيق بها والوقوف على حقائقها ومحاسبة وملاحقة الفاسدين”.