هاندا أرتشيل تنتظرُ “مقامات العشق”

الصباح الجديد – وكالات:

احتفلت الفنانة التركية هاندا أرتشيل بعيد ميلادها الـ 26 بطريقة مميزة، بعدما أعلنت عن هذه المناسبة بصورة جمعتها بحبيبها المغني التركي الشهير مراد دالكيليتش، وعلّقت عليها بالقول “إنّه عيد ميلادي.. إنّه عيد ميلادنا.. يا بطلي”.وردّ المغني التركي مراد دالكيليتش عبر حسابه على إنستغرام بصورة له مع هاندا وأرفقها بمعايدة لافتة، حيث قال “يا راحتي، وسعادتي، وصديقتي، وحبيبتي الأجمل في العالم، فلتعيشي عمرًا مديدًا”.وحضّر كذلك أصدقاء الفنانة التركية حفلة مفاجأة لهاندا، حيث انتشرت العديد من صور السّهرة الاحتفاليّة، والتي بدت فيها الممثلة الحسناء سعيدة برفقة أصدقائها وزملائها من الوسط الفني، كما انهالت عليها التهاني والمعاديات من قبل محبّيها وجمهورها عبر صفحاتها الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لها التوفيق في أعمالها الدرامية وحياتها رفقة حبييبها دالكيليتش.