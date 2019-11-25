جامعة البصرة تستحدث وحدة للتوثيق المسرحي

البصرة – سعدي السند:

استحدث المركزالثقافي في جامعة البصرة وحدة ادارية تعنى بالتوثيق المسرحي في البصرة بأشراف مجموعة من المختصين والمثقفين والمهتمين بالفنون المسرحية،

وقال الدكتورعبدالكريم عبود مديرالمركزالثقافي في جامعة البصرة : تهدف الوحدة الى انشاء مكتبة ورقية ورقمية تؤرشف تاريخ المسرح في المدينة تمهيداً لانشاء متحف متخصص للتعريف بالتراث المسرحي في البصرة وتضم المكتبة التسجيلات الفيديوية للعروض المسرحية المقامةعلى خشبات المسرح والفولدرات التعريفية بالعروض وورش العمل النقدية ومجموعة من الكتب والمؤلفات الفكرية والنقدية التي تهتم بهذا الجانب فضلاًعن المقالات المنشورة في الصحف والمجلات.

وأضاف : ان الاهتمام بالتراث المسرحي سيوفرلنادراسة للمسارات التاريخية وفهما للتحولات في المسرح وسيبني لنا قاعدة معرفية ثقافية تساعد في اعداد دراسات وبحوث تعين طلبة الدراسات العليا والمهتمين بدراسة تاريخ هذاالفن ونحرص من خلال تلك الخطوة التي تأتي ضمن منهاج مشروع المسرح والمدينة الذي اطلقناه قبل عدة اشهرلىتثبيت منجزات عملنا في المشروع الاصلاحي الذي بدأناه بالتأهيل والتدريب والاعداد لكوادرمختصة تسعى للنهوض بواقع المسرح المغيب منذ زمن عن المشهد والحراك الثقافي في المدينة كي ننسج ونكتب معاً بروح جماعية مسرحاً معبراًعن فكر وجمالية وروح العصر.

وأكدعبود : ان مركزنا أقام قبل أيام مؤتمره التقويمي الاول والذي تناول الخطة الاستراتيجية للعمل وابرزماتحقق خلال الفترة الماضية، ويعدالمؤتمرممارسة تقويمية وتقييمية لنشاطات المركزعبرمداولات حول مستويات الانجازونسبه للعام 2018-2019 ضمن الخطة الاستراتيجية للمركزوالتي تعتمدعلى التخطيط والتنفيذ والتقييم وانهت عرض ماانجزمن نشاطات تخص الجانب الاداري والثقافي و الاعلامي عبرانجازات موظفي المركزضمن وحداتهم الادارية والفنية العاملة، مشيراًالى ان هذاالتقويم سوف يجعلنا نتحول الى المرحلة القادمة من خلال كتابة خطة ستراتيجية للنشاطات تلائم مواردنا البشرية والفنية والثقافية”.