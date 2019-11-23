الهاتف الذكي والكتاب الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير نوفمبر 23rd, 2019 0 تعليق 12 views مرجعية روحية ! نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة مرجعية روحية ! نوفمبر 23rd, 2019 فهم الأعتصامات في العراق.. مظاهرات، حراك إجتماعي، أم ثورة نوفمبر 23rd, 2019 أي نظام انتخابي يحقق الديمقراطية؟ نوفمبر 23rd, 2019 «رحيل» محمد الخالدي، الى أين؟ نوفمبر 23rd, 2019 فتح باب الترشّح لنيل جوائز «ناجي نعمان» الأدبية نوفمبر 23rd, 2019 فاضل العزاوي في فضائية الغد وإذاعة الـ«بي بي سي» نوفمبر 23rd, 2019 صدور ديوان «تحدّث أيّها الغريب تحدّث» للفلسطيني «غسان زقطان» نوفمبر 23rd, 2019 افتتاح مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته الثالثة نوفمبر 23rd, 2019 الصناعة تقيم دورات عن بناء وحدات سكنية والترشيد بالطاقة والملوثات وطرق معالجتها نوفمبر 23rd, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.