شرطة كربلاء المقدسة تنفي اضراب منتسبيها عن الدوام

كربلاء – الصباح الجديد:

نفت شرطة كربلاء المقدسة، امس الاربعاء، تنفيذ منتسبيها اضرابا عسكريا، مؤكدة ان الصور المنشورة غير صحيحة، وما حدث هو تعاون بين الشرطة والمواطنين وتوفير الحماية لهم.

وذكر بيان لقيادة شرطة المحافظة، ان “مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عليها صور لضباط ومنتسبي من شرطة كربلاء المقدسة تحت عنوان (من كربلاء بدأ الإضراب العسكري)، وفي الحقيقة ان هذه الصورة هي فعلا لضباط ومنتسبي شرطة كربلاء المقدسة والمنشئات ولكن ليس اضراب عسكري كما روجت له بعض المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الاخبارية بل هي احدى صور التعاون ما بين القوات الامنية والمواطنين وتوفير الحماية لهم اثناء الخروج في التظاهرات السلمية كون هذا يعد حق كفلة الدستور العراقي”.

وأضاف ان “يوم الجمعة الماضي شهد مسيرة للقوات الامنية تأييدا للمرجعية الدينية العليا بعد خطبة الجمعة مباشرة وبتوجيه من القيادات الامنية والتي دعمت المرجعية الرشيدة في خطبتها المباركة القوات الامنية والمتظاهرين السلميين كلا على حد سواء بهدف المحافظة على الارواح والممتلكات”.

واشار الى ضرورة “الابتعاد عن الشائعات والاخبار الكاذبة وعدم الترويج لها كونها تأثر سلباً على المجتمع في ظل هذه الظروف التي يمر بها بلدنا العزيز، كما أن قيادة شرطة كربلاء المقدسة تواصل واجباتها الامنية لتوفير الغطاء الامني لجميع المتظاهرين في الوقت الذي تستمر بجهودها لحماية امن مدينة كربلاء المقدسة وزائريها”.