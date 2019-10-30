فرنسا تغرق المتوسط في بحر من نفايات البلاستيك

متابعة الصباح الجديد :

أنتجت فرنسا 4.5 ملايين طن من النفايات البلاستيكية عام 2016، رميت 10 آلاف منها في مياه المتوسط وهو بحر شبه مغلق، متصدرة بذلك قائمة الدول الملوثة في المنطقة حسب تقرير صدر الجمعة عن الصندوق العالمي للطبيعة.

وتعادل 4.5 ملايين طن من النفايات 66.6 كيلوغراما للشخص الواحد، وقد جمع 98 بالمئة من إجمالي هذه النفايات (4.4 ملايين طن) لكن أعيد تدوير 22 بالمئة فقط منها، وتسفر نسبة 2 بالمئة المتبقية من النفايات البلاستيكية عن “تسرب 80 ألف طن من البلاستيك إلى الطبيعة” منها 11200 طن “تدخل مياه البحر الأبيض المتوسط”، على وفق حسابات المنظمة غير الحكومية التي أصدرت تقريرها عشية اليوم العالمي للمحيطات.

وأوضح الصندوق العالمي للطبيعة أن9 بالمئة من هذا التلوث ناتج عن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والنقل البحري، متابعا أن “صناديق السلطعون وشباك البحر المخصصة لصيد المحار والحاويات، هي من بين المخلفات التي عثر عليها”، تحمل الأنهار 12 بالمئة من النفايات البلاستيكية الموجودة في البحر وتمثل النشاطات الساحلية معظم التلوث، أي 79 بالمئة (8800 طن)، في البحر المتوسط من الجانب الفرنسي، “خصوصاً بسبب سوء إدارة النفايات والتلوث الناتج عن السياحة والنشاطات الترفيهية”، وحث الصندوق العالمي للطبيعة فرنسا على اتخاذ تدابير أكثر تشدداً فيما يخص إنتاج البلاستيك واستعماله.

آلاف المتطوعين يشاركون في تنظيف ساحل شمال إسبانيا من النفايات والبلاستيك

جمع آلاف المتطوعين منتجات بلاستيكية وغيرها من النفايات من بين الصخور والشواطئ على امتداد ساحل الباسك في إسبانيا في حين شارك غواصون في إزالة القمامة من المياه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات.

وبجانب النفايات البلاستيكية، انتشل الغواصون من المياه قطعاً من المعادن الخردة الصدئة وعربة تسوق ودراجة هوائية. وقام متطوعون يرتدون قمصاناً زرقاً بتمشيط الرمال الناعمة لتنقيتها من القطع البلاستيكية.

ويعد مصب أوردايباي على خليج بسكاي في شمال إسبانيا واحداً من أهم المناطق في شبه جزيرة أيبريا وموطناً لعديد من الطيور المهاجرة، وهو مدرج أيضا بقائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للمناطق المحمية منذ عام 1984.