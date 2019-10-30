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مجلس الصدر واحة الفكر والأدب والوطنية يعقد جلسته المعتادة

شؤون عراقية
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بغداد _ الصباح الجديد :
في موعده المقرر مساء الثلاثاء الاخير من كل شهر انعقد مجلس الصدر بحضور حشد من العلماء واساتذة الجامعة والأدباء ورواد المجالس الثقافية .
وتضمن المنهاج بحثاً للباحث محسن العارضي بعنوان ( قراءة متأنية في ثنائية الاصلاح والتغيير ) وقصيدة للشاعر حسين الدباغ وبحثً للباحث القرآني مكي البغدادي بعنوان (القوامة /جدلية بين الزوجين ) وقصيدة للشاعر رياض عبد الغني .
كما تضمن المجلس مشاركة الدكتور حميد مجيد هدو بعنوان (معالم تراثية في الكاظمية ) وخطابا لراعي المجلس سماحة العلامة السيد حسين الصدر عنوانه ( الاسلام دين السلام) وتحدث عن السلام النفسي والأسري والاجتماعي والدولي كما سلّط الضوء على الوضع العراقي الراهن .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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