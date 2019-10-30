مجلس الصدر واحة الفكر والأدب والوطنية يعقد جلسته المعتادة

بغداد _ الصباح الجديد :

في موعده المقرر مساء الثلاثاء الاخير من كل شهر انعقد مجلس الصدر بحضور حشد من العلماء واساتذة الجامعة والأدباء ورواد المجالس الثقافية .

وتضمن المنهاج بحثاً للباحث محسن العارضي بعنوان ( قراءة متأنية في ثنائية الاصلاح والتغيير ) وقصيدة للشاعر حسين الدباغ وبحثً للباحث القرآني مكي البغدادي بعنوان (القوامة /جدلية بين الزوجين ) وقصيدة للشاعر رياض عبد الغني .

كما تضمن المجلس مشاركة الدكتور حميد مجيد هدو بعنوان (معالم تراثية في الكاظمية ) وخطابا لراعي المجلس سماحة العلامة السيد حسين الصدر عنوانه ( الاسلام دين السلام) وتحدث عن السلام النفسي والأسري والاجتماعي والدولي كما سلّط الضوء على الوضع العراقي الراهن .