وزارة الصناعة تعين (289) من الشباب على ملاك هيئتي المسح والبحث

قريبا .. تعيينات جديدة عبر الاستمارة الالكترونية

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن حصول موافقة وزيرها الدكتور صالح عبدالله الجبوري على تعيين اعداد من الشباب بشتى الشهادات والاختصاصات بلغت (289) على ملاك المسح الجيولوجي والبحث والتطوير الصناعي.

واشار المكتب الاعلامي للوزارة الى أن الوزير الجبوري وافق على تعيين (235) من الشباب على ملاك هيئة المسح الجيولوجي وتعيين (54) اخرين على ملاك هيئة البحث والتطوير الصناعي ، كاشفا عن قرب الاعلان عن اعداد واسماء المقبولين الجدد للتعيين والتي سبق ان اعلنت على المواقع الالكترونية الرسمية للوزارة بعد استكمال جميع الفقرات القانونية والاجراءات الاصولية لاغراض التعيين وستشمل اصحاب الشهادات العليا وذوي الشهداء والعقود والمتقدمين عبر الاستمارة الالكترونية .

واشار المكتب الاعلامي الى ان حزمة التعيينات الجديدة ستصدر قريبا حسب تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018.

على صعيد اخر انجزت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي إحدى الشركات وزارة الصناعة والمعادن إعمال فحص وتقييم سلامة أنابيب الغاز والبخار لضاغطة الغازات في الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية في البصرة.

وقال مدير عام الشركة السيد علاء الدين عبد الحسين علي إن قسم المختبرات والتفتيش الهندسي في الشركة نفذ إعمال فحص وتقييم سلامة أنابيب الغاز والبخار لضاغطة الغازات المصنعة للخط الأول لصالح الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية حيث تضمن العمل إجراء إعمال فحوصات البنية المجهرية لتقييم حالة الأنابيب المتضررة ومدى تأثير الحرارة التي تعرض لها على الخواص الميكانيكية والاطوار اضافة الى إعمال الفحوصات اللااتلافية (فحص الصلادة وفحص السمك والفحص بالموجات فوق الصوتية) لاستكمال الصورة النهائية لتقييم الحالة إما باستبدال الأنابيب أو أجزاء منها أو متابعتها دوريا للكشف عن أي تغيير جوهري في الخواص .

واضاف المدير العام بأن للشركة مختبرات معتمدة على وفق المواصفة (ISO 17025) وان ملاكاتها مخولة من الجمعية الاميركية للفحوصات اللااتلافية من المستوى الثاني والثالث. من جانبها تواصل المديرية العامة للتنمية الصناعية أحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تقديم الخدمات التخصصية لاصحاب المشاريع الصناعية. وبين مدير عام المديرية المهندس سلام سعيد أحمد أن المديرية منحت خلال شهر أيلول الماضي (113) أجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة سجلت الصناعات الغذائية أعلى نسبة تأسيس بعدد (40) أجازة واحتلت محافظة بغداد المرتبة الأولى تلتها محافظات ( ميسان – البصرة – بابل – الانبار ونينوى) ، مضيفا بأنه قد تم تخصيص (55) قطعة ارض لاقامة المشاريع الصناعية ومنح شهادات أكمال تأسيس بعدد (17) للمشاريع التي استوفت الشروط المطلوبة ، مشيرا الى ان المديرية قامت ايضا خلال الشهر المذكور بمنح (1074) كتاب تأييد إلى الجهات الرسمية لغرض الإعفاء من رسم المهنة أو إيصال التيار الكهربائي والى دوائر البلديات والعقارات ومنح (256) تقدير حاجة باحتياجات المشاريع الصناعية من المواد الأولية الى جانب الإجراءات القانونية ونقل الملكية بحدود (78) أجراء وتجديد هوية لـ(57) مشروعا صناعيا.

واكد المدير العام حرص واهتمام المديرية على مجريات سير العمل داخل المشاريع الصناعية ومعرفة احتياجات كل مشروع من خلال عمل الكشوفات الميدانية على مواقع عمل المشاريع الصناعية والتي بلغت ( 320) كشفا في جميع محافظات العراق.

الى ذلك اعلن مصدر مخول في الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في تصريح للمكتب الاعلامي للوزارة عن وصول الوجبة الأولى من مكائن لف محولات التوزيع مع القوالب الخاصة بأنتاج ملفات المحولات وبشتى السعات ضمن عقد الشراكة بين الشركة وشركة ظلال الابراج لإكمال تأهيل ونصب وتشغيل معمل انتاج المحولات الكهربائية حسب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المطلوبة للمعمل.