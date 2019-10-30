الكهرباء تؤكد استمرار تجهيز بغداد والمحافظات بالطاقة على مدار الساعة

اخراج وحدات توليدية لاجراء اعمال الصيانة عليها

بغداد _ الصباح الجديد :

كشفت وزارة الكهرباء عن إنخفاض كبير في انتاج الطاقة بالبلاد بسبب اخراج عدد من الوحدات التوليدية لاجراء اعمال الصيانة عليها .

وقال مدير اعلام الوزارة مصعب المدرس في تصريح صحفي، ان “الـتجهـيز حاليا في مدينة بغداد والمحافظات مستمر على مدار الساعة برغم خفض الطاقة المنتجة والوصول بها الى ما دون الـ 14 الف ميغاواط بسبب اعمال الصيانة عليها”.

وعن مدى تأثر قطاع الكهرباء في البلاد نتيجة التظاهرات، اوضـح ان ملاكات وزارته في بغداد والمحافظات مستمرة بالعمل على مـدار الساعة، نافيا وجــود ايـة مـعـوقـات تـذكـر في عـمـوم المحافظات التي حدثت فيها التظاهرات”.

وأشار الى “إقامة ورشـة ضمن تـنـفـيـذ الــبــرنــامــج الـحـكـومـي لـدعـم انــتــاج الــطــاقــة المــتــجــددة مــن خـلال نصب الـوحـدات الشمسية بمقرات دوائـر ومؤسسات الـدولـة فـي بغداد والمحافظات، اذ تم استعراض فائدة هذه المنظومات واسهامها بتخفيض الاحــمــال ورفـــد المـنـظـومـة بـطـاقـات اضافية”.

واضـاف: ان وزارتـه تخصص حاليا مايقارب 1500 ميغاواط من الطاقة الانتاجية المتاحة للدوائر والمؤسسات الحكومية ببغداد والمحافظات، مبينا ان نصب منظومات الطاقة الشمسية ســيــســهــم بــتــوفــيــر هــــذه الــطــاقــة لـلـمـواطـنـين، مـنـوهـا بــأن الـكـهـربـاء حثت الوزارات والمؤسسات والمقرات الــحــكــومــيــة بــبــغــداد والمــحــافــظــات على ضــرورة الاســراع بنصب هذه الوحدات قبل موسم الصيف المقبل”.

وشـــدد المــــدرس ان وزارتــــه تـعـمـل جـاهـدة مـن الان وبـأكـثـر مـن اتـجـاه عــلــى ضـــــرورة ان يــكــون تـجـهـيـز المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل افضل بكثير مـمـا كــان عليه فـي الـسـابـق وزيــادة حـجـم انـتـاج الـطـاقـة”.

وبـين مدير اعـلام وزارة الكهرباء ان وزارته اعلنت عن تخصيص درجات وظيفية للطلبة الاوائـل من خريجي كليات الهندسة اضافة الـى اعلانها عـن اسـمـاء الـذيـن تمت الموافقة على تعيينهم مؤخرا والبالغ عددهم 256 موظفا كـانـت الــوزارة قـد اختارتهم بكل شفافية وحسب الحاجة”.