شائعات بشأن علاقة جديدة لسيلينا غوميز

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت المغنية الأميركية سيلينا غوميز صورتين لها من أرشيف طفولتها. علقت على الصورة الأولى: “دائما ما نعود إليها بشكل أعمى” في إشارة الى مرحلة الطفولة، فيما علقت على صورتها الثانية: “أعطيت كل شيء وكلهم يعرفون ذلك”.

وتلقت الصورتان آلاف علامات الإعجاب من محبيها الذي أشادوا بجمالها وهي طفلة وبأنها لم تتغير كثيراً فيما لمح آخرون إلى أنه تشوق لطرح أغنية جديدة لها.

والتقط في وقت سابق مصور الباباراتزي عدة صور للنجمة الشهيرة وهي متجهة إلى منزل صديقها الإيرلندي المغني نيل هوران الواقع في مدينة لوس أنجلوس، حاملًة كيسًا مليئًا بالحاجيات، في إشارة إلى أن هناك علاقة غرامية تجمعهما.

لكن الأمر على ما يبدو لا يعدو كونه مجرد لقاء بين صديقين إلى أن تتضح الأمور أكثر بشأن طبيعة تطور العلاقة بينهما.

يذكر ان غوميز مرت بفترة عصيبة بع انفصالها عن خطيبها السابق جاستين بيير الذي تزوج فيما بعد بإحدى عارضات الأزياء، وتعافت تدريجيا من حالة الحزن واليأس الذي أصابها.