عروسان يحولان رقصة الزفاف إلى سباق للجري

الصباح الجديد – وكالات:

حول عروسان في مدينة نيوكاسل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، رقصة العروسين التقليدية في حفل زفافهما إلى سباق للجري طوله خمسة كيلومترات.

وتفيد صحيفة Birmingham Mail، بأن لويزا وويل غاردنر، تعرفا ببعضهما عام 2015 خلال التدريبات الرياضية في النادي المحلي. ودعاها إلى مأدبة غداء، فكانت بداية لعلاقتهما الرومانسية ويقول ويل: “بدأت العلاقة فجأة وقد أعجبت بها جدا وكنا نجد لغة مشتركة بسهولة”. وتجد لويزا أن رياضة الجري ساعدت كثيرا على إيجاد هذه اللغة.

وفي عام 2018 طلب يدها للزواج وهما في اليابان، ويقول “أردنا أن نوحد ولعنا بالجري والأصدقاء والعائلة. لأن الجري هو الذي جمعنا، ونحن أردنا أن يكون حاضرا في زواجنا. في البداية اقترحت الجري للمتعة والضحك، ولكن لويزا أعجبت بالفكرة”.

استمرت مراسم الزواج 45 دقيقة، بعدها انطلقا في سباق الجري لمسافة خمسة كيلومترات بمشاركة 622 شخصا، يمارسون هواية الجري يوميا في الثامنة صباحا من كل يوم.

واعترف العروسان بأنهما أنفقا على مراسم زواجهما 2100 جنيه إسترليني وتقول لويزا “لم نكن نرغب بحفل زواج تقليدي، لقد استمتعنا بصباح ممتع مليء بلحظات رائعة. نحن التقينا خلال الركض، فبات جزءا مهما من حياتنا”.