الامم المتحدة تؤكد سعيها تدريب القوات العراقية على التعامل مع المتظاهرين

بغداد – الصباح الجديد

أكد مكتب ممثل حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة أوديمة، اليوم الأربعاء، سعي البعثة تدريب القوات الامنية في كيفية التعامل مع المتظاهرين مستقبلاً.وذكر بيان لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة بابل تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “مدير المكتب احمد العطار التقى في محافظة بابل أوديمة مسؤول المنطقة الوسطى لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة وذلك خلال زيارته لمقر المكتب في المحافظة”.

وأضاف أن “اللقاء تناول مهام وعمل المفوضية والملفات التي تعمل عليها ودورها في رصد وتوثيق التظاهرات وما رافقها من انتهاكات بحق المتظاهرين والقوات الامنية والصحفيين وضمان حرية التعبير عن الرأي، كما تم التركيز على ملفي العدالة الجنائية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأوضح أنه “تم اعتماد آلية إعداد التقارير وفق المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان”، مؤكداً أنه “تم الاتفاق على عقد شراكة بين البعثة والمكتب فيما يخص تدريب القوات الامنية في التعامل مع المتظاهرين خلال الفترة المقبلة”.