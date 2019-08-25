شركة غاز البصرة تُسهم في معالجة شحة المياه في قضاء أبي الخصيب

توفر المياه لأكثر من 400 ألف مواطن

البصرة _ سعدي السند :

افتتحت شركة غاز البصرة محطة ماء (محيلَّة – سيحان) في قضاء أبي الخصيب بعد أن أعادتْ تأهيلها.

وحضر حفل الافتتاح رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة الحقوقي علي شداد الفارس وممثلون عن شركة غاز البصرة وشركة غاز الجنوب ومديرية ماء البصرة وممثلون عن شركة الهلال المنفذة للمشروع.

تأهيل محطة ماء محيلة

وبهذه المناسبة أعرب فرتس كلاب مدير شركة غاز البصرة عن سروره قائلا يسرنا أن نشهد إتمام عملية إعادة تأهيل محطة ماء محيلة التي ستسهم اسهامة كبيرة في معالجة شحة المياه في القضاء حيث ستوفر المياه لأكثر من 400 الف مواطن بصري من أهالي أبي الخصيب .

وتابع فرتس قائلا هذه المبادرة هي جزء من استراتيجيتنا للاستثمار المجتمعي والتزامنا تجاه مجتمع البصرة وهي تنفيذ لوعودنا بإدارة أعمالنا بمسؤولية لإضافة مبادرات ذات قيمة في المجتمعات المحلية وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر الجزيل إلى مديرية ماء البصرة وشركة الهلال التي قامت بإنجاز هذا المشروع بنجاح وخلال الفترة الزمنية المحددة.

وتقع محطة ماء محيلة في قضاء أبي الخصيب وهي المحطة الوحيدة التي تتلقى المياه من قناة البدعة وتقوم بضخها إلى محطات المعالجة المختلفة في القضاء وتتكون محطة ماء محيلة من أربع مضخات بسعة ٦٠٠م٣/ س لكل منها، وتم نصب مضخات جديدة بدلا عنها كما تمت إعادة تأهيل الخزان الرئيس وتجديد الأسس والصمامات وتجديد جميع المنظومات الكهربائية.

وتخلل حفل الافتتاح توزيع بعض الشهادات التقديرية على المسهمين في إنجاز هذه المبادرة الطيبة.

معلومات عن شركة غاز البصرة

شركة غاز البصرة هي مشروع مشترك لمدة 25 عاما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك 51٪ من الأسهم وشل 44٪ وشركة ميتسوبيشي 5٪. لقد تمكنت شركة غاز البصرة من الوصول إلى أعلى سقف إنتاج وصل إلى 1025 مقمق في اليوم، وهذا ما يكفي لإنتاج نحو 3.5 جيجا واطا من الكهرباء للمنازل والصناعات في العراق ، وتقوم الشركة حاليا بجمع مايقرب من 59% من الغاز المتاح من جولة التراخيص الأولى.

وتعد شركة غاز البصرة المركز الرئيس لجمع ومعالجة الغاز في جنوبي العراق مما يجعلها الشركة العراقية الرئيسة لمعالجة الغاز المصاحب والمصدر الرئيس للهيدروكربونات المستعملة لتوليد الطاقة وتوفر الشركة حاليا 70% من الحاجة المحلية من الغاز البترولي المسال ومع تطوير قدراتها التصديرية ستدعم العراق لتنويع مصادر إيراداته من خلال تحويل العراق إلى مصدر لغاز البترول المسال والمكثفات (قامت شركة غاز البصرة بتجهيز 85 شحنة من غاز البترول المسال والمكثفات التي بلغت 685 كيلو طنا ومنذ بدء العمليات في 2013 حتى سنة 2018 تمكنت الشركة بشكل كبير من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتولدة من إنتاج النفط في حقول جولة التراخيص الأولى ومنعت 70 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي ، كما اسهمت في تحويل الغاز المهدور والمحروق إلى طاقة كهربائية لملايين المنازل المحلية وهذا يعادل انبعاث مخلفات من 17 محطة طاقة تعمل بالفحم لمدة سنة كاملة أو الانبعاثات المحفوظة باستعمال 17,800 توربين رياح لمدة عام كامل.