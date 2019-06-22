التحالف الدولي ينفي علمه بأنباء إجلاء موظفيه من قاعدة عسكرية بالعراق

بغداد – الصباح الجديد

أعلن المكتب الصحفي لـ “مجموعة المهام المشتركة – لعملية العزم الصلب”، التابعة للتحالف الدولي، عن عدم امتلاكه معلومات لتأكيد الأنباء لمتعلقة باستعداد القوات الأمريكية لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من قاعدة عسكرية في العراق.

ونقلت “سبوتنك” عن المكتب قوله,: “نحن على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر المفتوحة، لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل هذه الادعاءات”.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصادر عراقية قولها، أمس الجمعة، إن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها.