خبراء الأدلة الجنائية يباشرون عملهم لمعرفة اسباب حريق دائرة احوال المنصور

بغداد – الصباح الجديد

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن، السبت، أن خبراء الادلة الجنائية، باشروا عملهم لمعرفة اسباب نشوب حريق دائرة احوال المنصور وسط بغداد.

وقال معن في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق كبير نشب داخل دائرة احوال المنصور في ساحة النسور ببغداد، وخبراء الأدلة الجنائية يباشرون عملهم لمعرفة الأسباب”.

واوضح أن “مدير الاحوال المدنية والجوازات أكد ان جميع الوثائق والمعلومات الخاصة بمراجعي هذه الدائرة محفوظة داخل أنظمة وحواسيب مركزية معدة لهذا الغرض، ويمكن للمواطنين من أحوال هذه الدائرة مراجعة الموقع البديل من الساعة الثالثة عصرا في احوال الكرخ لإكمال معاملتهم او اي عمل اخر يتعلق بأعمال هذه الدائرة”.