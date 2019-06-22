رئاسة البرلمان تعلن تفاصيل اجتماعها برؤساء الكتل البرلمانية وتؤكد على ملفين

بغداد – الصباح الجديد

كشفت رئاسة البرلمان، السبت، تفاصيل اجتماعها برؤساء الكتل البرلمانية مؤكدة على ملفين مهمين.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “الإجتماع الذي عقدته رئاسة مجلس النواب مع رؤساء اللجان النيابية في القاعة الدستورية في مبنى مجلس النواب اليوم، استعرض ابرز التشريعات الموجودة على جدول اعمال الجلسات والإسراع في التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين”.

وبين المكتب، أن “الاجتماع بحث وجوب إستكمال التصويت على الكابينة الوزارية و الدرجات الخاصة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة”.

من جانبه، أكد الكعبي خلال الاجتماع، أن “الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة التي تم استكمال قراءتها، قراءة ثانية”.

وأشار إلى، أن “مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إقرار ابرز التشريعات، والقرارات ذات الصلة في التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتي تهم مصالح وشؤون الناس”.

وبين نائب رئيس البرلمان، أن “هناك تأكيد واتفاق نيابي على تنسيق اللجان المعنية والمناظرة بما يتعلق في توحيد استضافة الوزراء والوكلاء والمسؤوليين التنفيذيين خلال ايام محددة لغرض إبداء الإستفسارات والمواضيع والإسئلة المطروحة اليهم”.