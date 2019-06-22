التجارة تفتتح مركزاً لتسلم محصول الحنطة في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار

بغداد – الصباح الجديد

افتتحت وزارة التجارة، اليوم السبت، مركز تسويق الخيرات في محافظة الانبار لتسويق الحنطة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ” تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة محمد هاشم العاني بتقديم افضل الخدمات الى الفلاحين ومسوقي الحنطة للموسم الحالي تم افتتاح مركز تسويق الخيرات في محافظة الانبار بعد ان انجز الجهد الهندسي لمكتب رئيس الوزراء انشاء ونصب بناكر من الحواجز الكونكريتية” .

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة نعيم محسن جبر بان “مركز تسويق ناحيه الخيرات في قضاء الكرمه في محافظه الانبار باشر باستلام الحنطة المحلية من المزارعين المسوقين بحضور مدير قسم التسويق و مدير فرع الشركة في الانبار “.

لافتا الى ان الكمية المستلمة من محصول الحنطة المسوق بلغ 55 طنا درجة اولى.