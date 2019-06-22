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التركمان يقدمون طلباتهم لمسرور بارزاني بشأن حكومة كردستان المقبلة

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بغداد – الصباح الجديد

قدم ممثلو التركمان في اقليم كردستان، اليوم السبت، طلباتهم للمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم.

وقالت نائب رئيس برلمان اقليم كردستان منى قهوجي، للصحفيين عقب اجتماع الاطراف التركمانية مع مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كردستان، ان “الاجتماع شهد بحث تشكيل الحكومة المقبلة لاقليم كردستان برائسة مسرور بارزاني”، مبينة ان “الاجتماع شهد ايضا تقديم التركمان طلباتهم للمشاركة في الحكومة المقبلة”

واضافت قهوجي “قدمنا طلباتنا الى مسرور بارزاني بشأن ممثلينا في الحكومة المقبلة، وهو بدوره أكد لنا أنه يسعى لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، واشار الى ان من حق التركمان المشاركة في الحكومة”.

ويجتمع مسرور بارزاني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كردستان، اليوم السبت، بمكونات التركمان والمسيحيين والاشوريين والكلدانيين، لبحث تشكيل حكومة كردستان الجديدة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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