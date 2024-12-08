صيباري يتألق في اكتساح أيندهوفن لتفينتي

أمستردام ـ وكالات:

عزز أيندهوفن صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم بفوزه على ضيفه تفينتي أنشخيده (6-1)، أول أمس ضمن منافسات المرحلة 15 من المسابقة.وأنهى أيندهوفن الشوط الأول متقدما (3-1)، حيث تقدم تفينتي بهدف سجله سيم ستيجن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل نوا لانج وماليك تيلمان وإسماعيل صيباري 3 أهداف لأيندهوفن في الدقائق 20 و34 والثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.وفي الشوط الثاني، سجل إسماعيل صيباري الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 54، ثم سجل ريشي ليديزما الهدف الخامس في الدقيقة 63، قبل أن يختتم ريكادو بيبي أهداف أيندهوفن في الدقيقة 85.ورفع أيندهوفن رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد تفينتي عند 28 نقطة في المركز الخامس.