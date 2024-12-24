الأسدي: فرق تفتيشية لضمان تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

بغداد – واع – حسن الفواز

أكد وزير العمل أحمد الأسدي تسيير فرق تفتيشية لضمان تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكذلك تشغيل 50% من العراقيين في المشاريع والشركات.

وقال الأسدي : إننا “نعمل بشكل مستمر على معالجة ملف العاطلين عن العمل وتشغيلهم، ونقوم بإرسال فرق التفتيش لكل الشركات من أجل تطبيق بند تشغيل 50% من العراقيين في المشاريع والشركات”.

وأضاف، “كذلك بالنسبة لتطبيق قانون ضمان التقاعد للعمال، نحن أطلقنا عدة منصات للتسجيل على التقاعد الاختياري، وخلال الأسابيع القادمة ستكتمل التعليمات ويفعل هذا القانون بشكل مباشر، وللأسف ما زال الالتزام ضعيفا ولذلك نسير فرق التفتيش بشكل مستمر لضمان تطبيقه ونأمل التعاون لزيادة أعداد المشمولين وضمان تطبيق الإجراءات الخاصة بالشمول بالضمان”.