شركات عالمية تنجح بصناعة نظارات تترجم النصوص المكتوبة

الصباح الجديد – وكالات:

نجحت الشركات المنتجة للنظارات الذكية بتوظيف الذكاء الاصطناعي وصناعة نظارات تترجم النصوص المكتوبة وتجري مكالمات هاتفية، بالإضافة إلى استعراض الفيديوهات والخرائط.

وشهدت أسواق المنتجات التقنية خلال الفترة الأخيرة تنوعاً في المعروض، ومنافسة كبيرة بين الشركات المنتجة للنظارات الذكية، التي أصبحت تتيح خدمات مبتكرة مختلفة، أبرزها ترجمة النصوص، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، فضلاً عن إجراء المكالمات الصوتية، ومتابعة اجتماعات العمل عن بُعد.

وأعلن العديد من شركات التكنولوجيا، أخيراً، طرح وتطوير منتجات للنظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح التعرف إلى الوجوه، كما أنها مدمجة بكاميرات وميكروفونات للتواصل عن بُعد.

وإضافة إلى ذلك، يمكن استعراض مقاطع الفيديو عبر عدسات النظارات من خلال الربط بينها وبين الهواتف المحمولة، علاوة على استعراض الخرائط الملاحية أثناء قيادة السيارات أو مشاهدة الرسائل الواردة إلى الهواتف، إلى جانب التواصل الصوتي من خلال تلك النظارات.

وبدأت مظاهر النظارات الذكية في الأسواق الدولية والمحلية عبر منتجات النظارات التي تتيح لمستخدميها الاستماع للموسيقى من خلال ربطها بالهواتف الذكية، لتتطور بشكل تدريجي في الأسواق، وتشهد تنافسية مرتفعة وتنوعاً في المعروض.

وأعلنت شركات تقنية طرح وتطوير منتجات للنظارات الذكية في الأسواق، تتوافر عبر منتجات لنظارات طبية وأخرى شمسية، لتشمل نظارات تدعم تقنيات الواقع المعزز المرتبط بالإنترنت، التي تدمج العالم الحقيقي بالرقمي والافتراضي لمشاهدة معلومات مختلفة عبر العدسات.

كما تم تطوير نظارات أخرى، تترجم النصوص عبر مسحها بتقنيات مدمجة بالنظارات، وأخرى تتيح التواصل عبر إجراء وتلقي المكالمات أو متابعة وإجراء اجتماعات العمل عن بُعد، فضلاً عن مشاهدة الرسائل واستعراض مقاطع الفيديو والخرائط الملاحية أثناء قيادة السيارات من خلال الربط بين تلك النظارات والهواتف المحمولة.

وأعلنت شركة “شاومي” للتكنولوجيا عن تطوير نظارات ذكية مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع كاميرات متطورة وتقنيات صوتية، فيما تطور شركات منها “هواوي” الصينية منتجات نظارات ذكية، بينما طرحت شركة “ميتا” الأميركية نظارات ذكية مع علامة “راي بان” بالذكاء الاصطناعي، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وإجراء مكالمة من دون استخدام اليدين.

وأتاحت النظارات الذكية أيضاً تقنيات يمكن الاعتماد عليها في مجالات طبية، وذلك مع ابتكار نظارات ذكية متعددة الوظائف، يمكنها تصفية الضوء الأزرق والأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على صحة العينين، إضافة إلى ابتكار نظارات ذكية تعمل بتقنيات الواقع المعزز، تتيح لضعاف السماع التواصل مع الآخرين عبر تلقي المحادثات بواسطة عدسات النظارات، سواء من خلال الرسائل النصية أو تحول محتوى الصوت إلى نصوص.