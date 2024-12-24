السوداني والمبرقع يهنئان بالفوز على اليمن ويؤكدان الدعم المستمر لاسود الرافدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس، المنتخب الوطني لكرة القدم بالفوز على نظيره اليمني، في مستهلّ مشواره، ببطولة خليجي 26.وذكر السوداني في تدوينة على منصة “اكس” أنه “كلّ التهاني والتبريكات لمنتخبنا الوطني الكروي، بمناسبة فوزه، في مستهلّ مشواره، ببطولة خليجي 26، في دولة الكويت الشقيقة”. وأضاف، أننا “نحيّي جميع الجهود للاعبين والملاك التدريبي، ونؤكد دعمنا المستمرّ لهم في جميع البطولات، وشكراً لجماهيرنا الكروية، ولأبناء شعبنا، وهم يؤازرون أسود الرافدين في كلّ المحافل ومن مختلف الأماكن”.

كما بارك وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد المبرقع تحقيق منتخبنا الوطني للفوز على نظيره اليمني في افتتاح مبارياته في كأس الخليج العربي بالنسخة 26 الجارية احداثها في الكويت، وأشار المبرقع الى ان الخطوة الأولى الناجحة تسهم في ارتفاع الجانب المعنوي للاعبينا في رحلتهم للدفاع عن اللقب الخليجي.. وذكر ان الدعم الوزاري متواصل لاسود الرافدين دعما لمسيرة النجاح التي تشهدها الكرة العراقية.

وبارك رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، نيابةً عن أسرةِ الاتحاد، فوزَ منتخبنا الوطنيّ على نظيره اليمنيّ في مُستهلِ مِشوارِ دفاعه عن لقبه الخليجيّ.وقال رئيسُ الاتحاد: إن فوزَ منتخبنا الوطنيّ على نظيره اليمنيّ يعدُّ بدايةَ انطلاقته الواثقة في مشاركته بكأسِ خليجي 26 التي تقام في دولةِ الكويت.وأضاف: أهنئ الملاكَ التدريبيّ واللاعبين على الجُهودِ المبذولة، وبالفوزِ وخطف النقاط الثلاث كونها تدفعُ اللاعبين لتَقديمِ الأفضل قبلَ مواجهةِ البحرين يوم غد الأربعاء.وتابع: بإذنِ الله سيواصلُ لاعبونا مسيرتهم الناجحة من أجل تقديمِ الأفضل، وتحقيق نتائج إيجابية تُسعد جمهورنا الوفي، وتُفرح شعبنا الحبيب.

وعقد المؤتمرُ الصحفيُّ لمُدربِ المنتخب الوطنيّ “خيسوس كاساس” بعد نهايةِ مواجهةِ اليمن في مُستهلِ مِشوارِ مبارياتِ المَجموعةِ الثانية لكأسِ خليجي زين 26 والتي انتهت بهدفٍ واحدٍ للعراق حملَ إمضاءَ أيمن حسين (أفضل لاعب في المباراة).وتحدثَ كاساس في المُؤتمرِ قائلاً : المباراةُ كانت صعبةً علينا، حيث كان المنتخبُ اليمنيُّ يدافعُ بـ 11 لاعباً، ومن الصعوبةِ اللعبِ بهذه الطريقةِ، حيث لم تتمكن أجنحتنا من التوغلِ في المُواجهاتِ الفرديّة، ولذلك غيّرنا أسلوبنا في الشوطِ الثاني، ولم يكن سهلاً الدخولُ من العمقِ، وفي النهايةِ تحققِ الأهمُّ بخطفِ الفوزِ، وهذا شيءٌ إيجابيٌ، حيث شاهدنا أمس تعادلين في مباراتين، فدائماً تكون المباراةُ الأولى صعبةً.. وسنقومُ اليوم بتحليلِ الأخطاءِ، والاستعداد للمُباراةِ المُقبلة أمام البحرين.

وعن اختلافِ الأداءِ الخطيّ عن المُواجهاتِ الماضية، أوضح كاساس : هذه المباراةُ مختلفةٌ، وأجدها مشابهةً لمباراةِ الفلبين في البصرة، عندما يلعب المنافسُ بطريقةِ الدفاع المُحتشد، وحقيقةً هم نجحوا في ذلك، ولم يتركوا لنا مزيداً من الحلولِ، وكان من الصعبِ تطبيق المبدأ الهجوميّ الذي اعتمدناه، وكان علينا التأقلم أمام هكذا منافسين لم يمنحونا الكثيرَ من المساحاتِ، وحاولنا لعبَ الكثير من الكراتِ العرضيّة لكن عددَ اللاعبين داخل منطقةِ الجزاء كان يعرقلُ الحلولَ أو النهجَ الذي طلبناه من اللاعبين.

وأضاف : منتخبُ اليمن ليس كما يتصور بعضٌ بأنه صيدٌ سهلٌ، وهكذا هو حالُ كرة القدم، أحياناً تجد أنديةً متقدمةً في مسابقةِ دوري الأبطال تتعثرُ أمام أنديةٍ متذيلةٍ، وتعاني في الفوز عليها، لذلك أجد أن الشيءَ الإيجابي، والأهم هو أننا حققنا الفوزَ في أول مباراة.